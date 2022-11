Al via la nuova edizione di GiovedìScienza

Torna GiovedìScienza, la storica rassegna scientifica torinese che quest’anno propone, come filo conduttore della 37a edizione, l’alternanza fra Stabile/Instabile.

Una diretta streaming inaugura il calendario il 17 novembre, in occasione di Vicini La

Scienza per la Città al Valentino, con l”appuntamento “anteprima”, dal titolo “La

scommessa di Torino sulla scienza. Quando la città decise di investire su ricerca e produzione industriale”, con Silvano Montaldo, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Torino.

Il primo incontro in presenza dal Teatro Colosseo è in programma il 24 novembre con Surfando l’infodemia, l’instabilità che nasce dalla falsa informazione con Barbascura X, chimico e divulgatore scientifico, e Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico.

L’edizione 2022-2023 di GiovedìScienza pone come filo conduttore l’alternanza fra stabile e instabile in diversi contesti, dall’astrofisica all’evoluzione umana, passando per la psicologia e la dinamica degli ecosistemi.

La nostra società si evolve rapidamente, con un progresso impetuoso cui spesso fatichiamo ad adattarci, in un mondo che ci appare sempre più instabile, sul piano economico, sociale, e anche climatico. Ma talvolta anche le instabilità possono aprire nuovi orizzonti, nuove opportunità, se siamo capaci di coglierle senza farci travolgere, se siamo in grado di governarle.

Quattordici appuntamenti più due eventi dedicati alle scuole. Un calendario misto, in presenza e online. Si torna sul territorio partendo dalla sede storica del Teatro Colosseo, e in un nuovo spazio, il Cubo Teatro di OFF TOPIC. Confermato il formato FAQ, con una nuova modalità, e i tre moderatori.

Come nelle ultime edizioni gli incontri in presenza si alterneranno alle conferenze interattive online in diretta streaming, perché GiovedìScienza è anche una grande community che si confronta e dialoga online: sono oltre 16.500 gli iscritti al canale YouTube e quasi 3 milioni le visualizzazioni, più di 22.0000 i follower dei canali social di GiovedìScienza.

Gli incontri, come sempre gratuiti e aperti a tutti, vedranno l’alternanza di tre format diversi, tutti caratterizzati da grande dinamismo e interazione con i partecipanti:

In presenza, presso il Teatro Colosseo di Torino, sede storica di GiovedìScienza che aprirà e chiuderà questa edizione. Ma non solo, grazie alla nuova collaborazione con OFF TOPIC, giovane e dinamico hub culturale della città di Torino, alcuni incontri si svolgeranno presso il Cubo Teatro

In diretta streaming dallo studio di Taxi1729, società di comunicazione e formazione scientifica con cui collaboriamo da tre edizioni. Gli appuntamenti avranno regia e conduzione volte a rendere massima e agile l’interazione con il pubblico.

Tornano, con una nuova modalità le conferenze partecipate in formato FAQ, un primo incontro il relatore introdurrà la tematica e successivamente, i partecipanti potranno elaborare e inviare le loro domande o gli aspetti di maggior interesse da approfondire. Dagli stimoli arrivati dal pubblico, il relatore “costruirà” il secondo incontro.

Gli speciali scuola DALLA scuola! Due incontri dedicati alle classi della scuola superiore di secondo grado. Le scuole potranno candidarsi a ospitare GiovedìScienza, mentre studenti e docenti potranno deciderne i contenuti scegliendoli tra una rosa di temi proposti. Form e maggiori informazioni su www.giovediscienza.it/it/speciale-scuole.

Le conferenze in presenza al Teatro Colosseo, in via Madama Cristina 71, saranno accessibili previa prenotazione obbligatoria su www.teatrocolosseo.it. Gli incontri al Cubo Teatro – OFF TOPIC, in Via Giorgio Pallavicino 35, Torino, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tutti gli incontri, anche quelli in presenza, saranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it e successivamente sul canale YouTube di GiovedìScienza.

A condurre la rassegna tre diversi presentatori che si alterneranno sul palco – fisico e virtuale – di GiovedìScienza. Alberto Agliotti, ingegnere e divulgatore scientifico, redattore e traduttore, curatore con Piero Bianucci delle riviste “BBC Scienze” e “Le Stelle” e progettista di eventi culturali.

Gianluca Dotti, giornalista specializzato in scienza e tecnologia, fisico di formazione e collaboratore di “Wired”, “Il Sole 24 Ore”, Mediaset e StartupItalia.

Edwige Pezzulli, ricercatrice all’Istituto Nazionale di Astrofisica e divulgatrice scientifica, collabora con la RAI come autrice e conduttrice di Superquark+ e per Rai Cultura. Vincitrice del Premio Nazionale GiovedìScienza 2019.

Tornerà anche quest’anno il Premio Nazionale GiovedìScienza, il riconoscimento per la divulgazione scientifica rivolto a ricercatori e ricercatrici Under 35, giunto alla sua dodicesima edizione. A gennaio 2023 sarà lanciata la call in tutta Italia, con l’obiettivo di incoraggiare i protagonisti della ricerca a comunicare la scienza. Quattro i premi in palio e, per il vincitore del Premio Nazionale GiovedìScienza, l’opportunità di raccontare i risultati della propria ricerca al pubblico in occasione della 38a stagione di GiovedìScienza, con una conferenza dedicata. Per informazioni è possibile scrivere a premio@centroscienza.it.

www.giovediscienza.it