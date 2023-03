Al via la sesta edizione della mostra multimediale “Psichiatria e Diritti Umani”

Da oggi, 1° marzo, fino al 23 marzo è aperta al pubblico a mostra multimediale “Diritti Umani e Psichiatria: storia di errori e infermità, dalle origini all’attualità”.

Iniziativa culturale frutto di una sinergia con il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, giunta alla sesta edizione, espone la storia della psichiatria, dagli albori, passando per gli orrori lager nazisti, la Riforma Basaglia degli anni ’70, fino alle nuove tendenze socio-terapeutiche dei giorni nostri.



Si sviluppa attraverso un percorso multimediale che aiuta il visitatore a comprenderne i contenuti, è ad ingresso gratuito e consente strutturalmente l’accesso ai portatori di handicap



La sede è l’area espositiva di Cascina Fossata – Innovazione e Housing Sociale in via Ala di Stura, 5 (https://www.cascinafossata.it/).

Patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Circoscrizione 5.

Calendario eventi

8 marzo ore 18:00



Presentazione con l’autrice Bruna Bertolo del libro Donne e follia in Piemonte, Storie e immagini di vite femminili rinchiuse nei manicomi. Da fine 800 alla chiusura dei manicomi la toccante storia di donne che vi hanno vissuto. Seguirà una tavola rotonda con il Prof. Lino Graziano Grandi, moderata dall’avv. Piero d’Ettorre.



14 marzo ore 9:30



Proiezione con il regista Marco della Fonte del film I Sogni abitano sugli alberi. Presentato al recente Torino Film Festival, narra la storia di due anime affini che si incontrano, una comunità che le respinge. Una storia struggente sul diritto all’amore.



16 marzo ore 9:30



Proiezione con il regista Mirko Capozzoli del docufilm Fate la storia senza di me. Tratto dal libro omonimo racconta l’incredibile storia di Albertino che, dall’orfanotrofio al manicomio, dalla lotta armata alla televisione, percorre da protagonista trent’anni di storia italiana.



21 marzo ore 9:30



Proiezione con il regista Marino Bronzino del docufilm Portami su quello che canta, storia di un libro guerriero. Tratto dall’omonimo libro di Alberto Papuzzi: Nel cuore degli anni ‘70 a Torino si celebra un clamoroso processo che vede un notissimo psichiatra imputato di maltrattamenti nei confronti dei suoi pazienti.