Inizia oggi la terza settimana di vaccinazione contro il Covid-19 in Piemonte, dove i sanitari iniziano ad inoculare i vaccini della terza fornitura Pfizer. In totale sono 10.041 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino come comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 67.333 dosi, corrispondenti all’81,3% delle 82.810 consegnate al Piemonte con la prima e la seconda fornitura. La percentuale dimostra quindi che l’obiettivo fin qui è stato raggiunto, come spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi.