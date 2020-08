Al via oggi la Fiera del Peperone di Carmagnola, un’edizione “speciale e diffusa”

Al via oggi, 28 agosto, la 71^ edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola,

A causa dell’emergenza Coronavirus, quella di quest’anno sarà un’edizione “speciale e diffusa” perché conterrà proposte diverse dal solito nei contenuti e nelle modalità di attuazione, come il palinsesto di eventi digitali e perché estesa in ampie e varie aree della città.

La fiera digitale andrà in onda tutti i giorni:

– su facebook.com/fiera.peperone dal lunedì al venerdì dalle 17:45 alle 22:00, i sabati e le domeniche dalle ore 11:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:30

– sul canale televisivo ddt 114 di GRP dalle ore 18:30 alle 21:30

Per quanto riguarda gli eventi in piazza, la manifestazione si terrà in varie location della città fino al 6 settembre:

Tutti i giorni | da lun a ven h. 18 – 24 | sab e dom h.10 – 24

– Mercato del Peperone in Via Gobetti e in diversi punti della città

– Area bimbi nei Giardini Unità d’Italia con molti animali e l’ambientazione di un villaggio indiano

– Taglieri e la nuova pizza San Giovanni al peperone in Piazza Canonico Capello

– mostre artistiche in vari musei e location della città

Tutti i giorni spettacoli con ingressi contingentati e cene su prenotazione

– spettacoli di musica, magia e cabaret nel cortile del castello

– il 4 e 5 settembre spettacoli anche in Piazza Italia

– le cene di qualità al Pala BCC

Domenica 30 agosto

– dalle ore 8.30 alle 11.00 Concorso del Peperone in Piazza Sant’Agostino – Premiazione alle h. 15:00 in edizione digitale con la partecipazione di Tinto

– dalle ore 10 alle ore 24 il mercatino “I prodotti del nostro territorio” lungo l’asse di Via Valobra con i prodotti del Paniere della Città Metropolitana di Torino e quelli della S.O.M.S. “D. Ferrero” di Carmagnola, dell’Associazione “Stupinigi è”, di Campagna Amica e di altre importanti realtà dell’agroindustria piemontese.

Dal 3 al 6 settembre | giov e ven: h 17.00 – 24.00 | sab e dom h 10.00 – 24.00

– “Festa del Peperone” lungo l’asse di via Valobra con esposizione e vendita di vari prodotti, commerciali, artigianali e enogastronomici, ma anche street food di qualità nei Giardini Unità Italia

– LApePeroneria in Largo Vittorio Veneto con street food dedicato al peperone in tutte le sue forme, aperitivi con musica e altre proposte.

– Musica per il Palato nel Cortile Mina (via Valobra 152) con musica e degustazioni

Informazioni complete su www.fieradelpeperone.it