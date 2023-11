Al via “Racconti in movimento: parole francesi in viaggio per la città”

L’Alliance Française Torino, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi, ha organizzato il progetto RACCONTI IN MOVIMENTO. Parole francesi in viaggio per la città, un programma di avvicinamento alla lettura, che porta la lingua francese nelle Biblioteche e sul Bibliobus. Le attività proposte sono completamente gratuite, si tengono in francese e grazie alla loro dimensione giocosa e creativa consentono la partecipazione attiva a tutti i bambini; non è quindi necessaria la conoscenza della lingua francese. Gli insegnanti madrelingua dell’Alliance Française Torino animeranno letture, filastrocche, atelier creativi e kamishibai: unprogramma di incontri che si concluderà il 20 dicembre con la proiezione del film d’animazione Le Grand Méchant Renard et autres contes.

RACCONTI IN MOVIMENTO. Parole francesi in viaggio per la città prende il via lunedì 20 novembre con un itinerario sul Bibliobus che attraversa i quartieri della città: dal quartiere Vallette a San Donato, da Mirafiori Sud a Borgo Vittoria, attraverso Parella, Crocetta e Borgo San Paolo. A dicembre si aggiungono gli appuntamenti in Biblioteca che si tengono alla Biblioteca civica Cesare Pavese, alla Biblioteca civica Primo Levi e alla Biblioteca civica Villa Amoretti. La Biblioteca civica Don Lorenzo Milani ospita la proiezione del film d’animazione Le Grand Méchant Renard et autres contes(in francese con i sottotitoli in italiano) che chiude la rassegna il 20 dicembre.

La mattina è dedicata ai bambini più piccoli (0-3 anni), mentre nel pomeriggio le attività sono rivolte anche ai più grandi (0-10 anni).

A partire dalla lettura di un libro verranno affrontati argomenti come la nascita di un fratellino o di una sorellina, i cinque sensi, le quattrostagioni, declinando tematiche e narrazione sulla base della fascia d’età coinvolta. Attraverso le parole e le immagini, Elsa, Emeline, Léa, Evelyne e Aurélie, le insegnanti dell’Alliance Française che animeranno gli incontri, propongono letture e filastrocche e atelier creativi come le attività manuali legate al tatto (con il pongo) per i più piccoli e la creazione di un segnalibro per i più grandi, passando per il disegno e la pittura.

Inoltre, verrà utilizzato un originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura: il kamishibai (Kami = carta; shibai = dramma, gioco, teatro), un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie per creare un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico.

PROGRAMMA

BIBLIOBUS

lunedì 20 novembre

ore 10.00-12.00 | Circoscrizione 5 – Quartiere Vallette (via E. Montale, 18a)

(via E. Montale, 18a) ore 16.30-18.30 | Circoscrizione 2 – Quartiere Mirafiori Sud (Giardino Emilio Pugno)

martedì 21 novembre

ore 16.30-18.30 | Circoscrizione 4 – Quartiere San Donato (via Livorno/ c.so Umbria)

mercoledì 22 novembre

ore 16.30-18.30 | Circoscrizione 4 – Quartiere Parella (c.so B. Telesio/via G. Servais)

giovedì 23 novembre

ore 16.30-18.30 | Circoscrizione 3 – Borgo San Paolo (via Osasco 19/a)

venerdì 24 novembre

ore 10.00-12.00 | Circoscrizione 2 – Quartiere Mirafiori Sud (parcheggio ASL)

(parcheggio ASL) ore 16.30-18.30 | Circoscrizione 5 – Quartiere Borgo Vittoria (Giardini Sospello)

giovedì 7 dicembre

ore 10.00-12.00 | Circoscrizione 1 – Quartiere Crocetta (via Arquata 22)

IN BIBLIOTECA

sabato 2 dicembre 10.00 – 12.00 e lunedì 18 dicembre 17.00 – 19.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

giovedì 14 dicembre 17.00 – 19.00 e sabato 16 dicembre 10.00 – 12.00 | Biblioteca civica Primo Levi

mercoledì 13 dicembre 17.00 – 19.00 e sabato 16 dicembre 10.00 – 12.00| Biblioteca civica Villa Amoretti

FILM

mercoledì 20 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

Le Grand Méchant Renard et autres contes di Benjamin Renner & Patrick Imbert

Francia, Belgio, 2017, 80’

In francese con sott. in italiano

Guarda il trailer

Chi pensa che la campagna sia un luogo calmo e tranquillo si sbaglia, vi si trovano animali particolarmente agitati: una volpe che si crede una gallina, un coniglio che fa la cicogna e un’anatra che vuole sostituire Babbo Natale. Tre storie comiche che mettono in scena gli animali di una fattoria…

RACCONTI IN MOVIMENTO. Parole francesi in viaggio per la città

è un progetto di Biblioteche civiche torinesi, in collaborazione con Alliance Française Torino

L’Alliance Française di Torino è un’associazione senza scopo di lucro, che sostiene il dialogo culturale fra Francia e Italia ed è il punto di riferimento delle culture francofone sul territorio piemontese. È capofila della rete italiana di Alliance e accoglie ogni anno circa 600 soci che seguono corsi di francese e formazioni professionali.

Attiva dal 2010 a Torino, rivolge la sua proposta formativa e culturale agli amanti della lingua francese di tutte le età: dalle famiglie con bambini agli studenti universitari, fino ai professionisti; dalle persone in pensione che hanno tempo e modo di dedicarsi alla passione per il francese, fino ai corsi tagliati su misura per piccole e grandi aziende.

L’Alliance Française di Torino è accreditata dalla Regione Piemonte e dal MIUR come ente di formazione, offre corsi nel quadro della Formazione Continua per gli occupati della Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. Per i docenti di francese, rappresenta un vero e proprio centro di formazione dedicato, con l’accompagnamento di circa 200 tirocinanti ogni anno: con il progetto scuola, lavoriamo con le scuole del territorio per promuovere l’apprendimento della lingua francese e la passione per le culture francofone con corsi, esami e attività culturali gratuite. Inoltre, come unico centro accreditato dell’area geografica di riferimento, effettua certificazioni di lingua che ogni anno raccolgono migliaia di candidati. A questo si aggiunge una biblioteca aperta al pubblico che offre una programmazione culturale diversificata, con eventi culturali in sinergia con gli enti del territorio, dai musei ai teatri e i cinema fino all’università, oltre che in collaborazione con enti stranieri.

L’Alliance Française di Torino è parte di una rete che conta 832 sedi in 131 Paesi del mondo e capofila del network italiano. Rete unica nel suo genere, l’Alliance Française fu creata nel 1883 a Parigi, attorno a personalità del calibro di Jules Verne e Louis Pasteur ed è coordinata a livello globale dalla Fondation des Alliances Françaises che costituisce oggi la prima ONG culturale al mondo.