Alcune proposte per la domenica di Carnevale a Torino e dintorni

Arte in maschera alla GAM di Torino

La GAM, via Magenta 31, propone oggi, domenica 11 febbraio, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17, un’attività dedicata a grandi e piccini ispirata al tema del ritratto e della maschera.

Come lo specchio, la maschera permette di affrontare il tema del doppio ma diventa anche spunto per riflettere sul ciò che preferiamo quotidianamente mostrare agli altri, per proteggere la nostra interiorità.

Il percorso tra i ritratti della collezione del Novecento è un viaggio tra figure e personaggi legati a epoche e movimenti artistici diversi a partire da Giorgio Morandi e Amedeo Modigliani fino ad arrivare a Michelangelo Pistoletto, in un gioco di scoperta e riflessione.

Negli spazi dell’Educational Area, genitori e bambini, lavoreranno alla creazione di originali maschere sperimentando diversi materiali, che arricchiranno i costumi che ogni partecipante è invitato a indossare, per dar vita a un colorato carnevale ad Arte.

Costo 7 euro a partecipante. per gli adulti biglietto di ingresso ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta

Informazioni e prenotazioni 011/5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com



Il carnevale degli animali a Sant’Antonio di Ranverso

Alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, a Buttigliera alta, oggi, domenica 11 febbraio, dalle 14,30, Il carnevale degli animali, racconto itinerante e camminata in maschera lungo la via Francigena alla scoperta della simbologia degli animali

La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, per Carnevale, unisce la tradizione sacra a quella profana, con una visita guidata, dalla 14,30, alla scoperta dei temi del Carnevale nel Medioevo alla Precettoria e una camminata in maschera, alle 16, lungo un tratto della via Francigena. Una maschera nasconde per rivelare: inventando la propria si possono esprimere parti profonde di noi stessi. Artificio, stranezza, rovesciamento delle consuetudini: una maschera può mostrare l’anima più autentica di ciascuno proprio grazie alla sua eccezionalità e alla sua capacità di comunicare simbolicamente in modo immediato ed accessibile. Le maschere, ispirate agli animali e alla natura, sono state realizzate nel corso dei laboratori di creazione contemporanea e arteterapia, a cura di Serena Fumero ed Elena Maria Olivero, organizzati nel 2022 e 2023 dai servizi didattici di Ranverso in collaborazione con “È, arte, formazione e cura”.

Costo visita tematica: 5 euro, oltre il prezzo del biglietto di ingresso, intero 5 euro, ridotto 4 euro. Hanno diritto alla riduzione: minori di 18 anni, over 65, gruppi min. 15 persone. Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei: biglietto ingresso gratuito

Prenotazioni (dal mercoledì alla domenica) allo 011/9367450, ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it

Il carnevale alpino del Lajetto di Condove

Uno dei più autentici e affascinanti carnevali tradizionali alpini torna domenica 11 febbraio a Lajetto, borgata montana del comune di Condove, a partire dalle ore 13 con la visita per gruppi della borgata insieme alla presenza dei personaggi tradizionali di questa antica festa: le Barbuire, divisi fra Belli e Brutti che animeranno per un giorno le vie di questo borgo con scherzi irriverenti e baldorie che spesso termineranno con un malore di un brutto, che verrà prontamente rianimato dal Dottore e dal Soldato.

Nella seconda fase della manifestazione ci si sposterà nei prati attigui in cui si terrà il rito del sacrificio del gallo (naturalmente finto) per auspicare l’arrivo dell’attesa bella stagione.

Per poter accedere alla manifestazione occorre prenotare tramite Watshapp al numero 349/3682025 la propria visita.

Possibile anche una camminata da Condove organizzata dalla Pro Loco con partenza alle ore 9,45 dalla piazza del paese, per prenotazioni occorre inviare una mail a: proloco.condove@gmail.com, oppure telefonare al 3515204966 per sapere se è ancora possibile unirsi.