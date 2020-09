Alessandria, cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Mornese

Un cercatore di funghi di Genova è morto nei boschi del territorio di Mornese, al confine tra la provincia di Alessandria e la Liguria.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri impegnati nelle ricerche con i vigili del fuoco di Alessandria e Ovada, l’uomo, un pensionato di 75 anni, sarebbe morto in seguita ad una caduta per malore. A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri.