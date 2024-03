Alla scoperta della pasticceria torinese e dei suoi Dolci Portici

Maestri del Gusto, incontri a tema e tour organizzati nelle vie di Torino. Dolci Portici approda alla quarta edizione con un calendario ricco di iniziative.

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo il centro di Torino torna ad animarsi di golose sensazioni grazie a Dolci Portici.

L’evento, giunto alla quarta edizione, mira alla valorizzazione dell’arte dolciaria della provincia di Torino attraverso la collaborazione di una trentina di artigianidi cioccolato, pasticceria, gelateria, prodotti da forno e distillati.

L’iniziativa è Ideata e organizzata da Fondazione Contrada Torino Onlus, con il sostegno della Camera di commercio di Torino e il patrocinio del Comune di Torino.

Sull’asse di via Roma, tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, saranno protagonisti i Maestri del Gusto di Torino e provincia, rappresentanti eccellenti di qualità e torinesità.

Pezzo forte della quarta edizione saranno cinque tour alla scoperta delle botteghe della tradizione dolciaria locale. Sono itinerari tematici guidati attraverso un patrimonio di caffè e locali storici che Fondazione Contrada vuole valorizzare con la collaborazione dell’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte.

La novità del 2024 è rappresentata dal tour che dalle dimore dell’Art Nouveau di Cit Turin porta fino a San Donato, originario insediamento della produzione di cioccolato a Torino nella prima metà dell’Ottocento.

Per tutta la durata della rassegna Palazzo Birago ospita approfondimenti tematici e degustazioni guidate su cioccolato, gelato, prodotti da forno.

La sede istituzionale della Camera di commercio, capolavoro barocco di Filippo Juvarra in via Carlo Alberto 16, sarà aperta al pubblico nel pomeriggio delle tre giornate, a partire dalle 15.30.

Il calendario di incontri, moderati dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis, si concluderà con una degustazione guidata a cura di aziende dolciarie piemontesi e dei Maestri del Gusto di Torino. In alcuni casi sono previsti abbinamenti con vini aromatizzati e passiti, grazie alla collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

«Insieme alle associazioni di categoria supportiamo con convinzione Dolci Portici – sostiene Enzo Pompilio D’Alicandro, Vicepresidente della Camera di commercio di Torino -. Questa quarta edizione riafferma il nostro impegno nel promuovere e far conoscere Torino come centro di eccellenza in ambito enogastronomico e nel sostenere realtà come pasticceri, panettieri, cioccolatieri, liquoristi e gelatieri, fra cui i nostri Maestri del Gusto».

«Valorizzare il patrimonio storico, culturale, artigianale e artistico della città di Torino è lo scopo di Fondazione Contrada fin dal 2008 – afferma Germano Tagliasacchi, Direttore di Fondazione Contrada Torino Onlus -. Lavoriamo sul territorio e per il territorio perché la città possa diventare sempre più vivibile, partecipata e consapevole di tutte le sue ricchezze. Con gli artigiani in via Roma, gli incontri di Palazzo Birago e i tour organizzati vogliamo diffondere la conoscenza delle nostre peculiarità storiche e culturali e al contempo cercare di preservarle».

Inaugurazione venerdì 15 marzo, ore 12.00 in via Roma, all’altezza di Galleria San Federico, con una performance di ballo a cura dell’Accademia Carma Dance Studio.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti,prenotabili su: dolciportici.contradatorino.org

Info: http://dolciportici.contradatorino.org/