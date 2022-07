Alla Società Agricola San Lorenzo l’Oscar Green per i formaggi

L’azienda di Ponzone (Al) premiata da Coldiretti nella categoria Custodi d’Italia.

Sono le aziende che contribuiscono al presidio delle aree più marginali e più difficili. Quelle che cercano di valorizzare quotidianamente il proprio territorio, sperimentando spesso forme di innovazione inconsuete.

Sono state premiate a Torino da Coldiretti Piemonte, nel chiostro di Palazzo Asinari di San Marzano, con l’Oscar Green 2022 dal titolo Riprendiamoci il futuro.

La menzione speciale per la categoria Custodi d’Italia, è toccata a Fedele Lauria, titolare della Società Agricola San Lorenzo di Ponzone, nell’acquese.

Lauria alleva capre e trasforma il latte in diversi tipi di formaggi, caprini in purezza, freschi, stagionati o affinati con erbe e fiori. Il latte è lavorato a crudo per preservarne le caratteristiche e mantenere i sapori inalterati.

La Società San Lorenzo dispone di circa 70 ettari tra coltivato e pascolo, con 350 capre razza Saanen, Camosciata e Roccaverano che vivono libere in un luogo incontaminato, dalle terre pure e dall’aria pulita. Elementi che hanno spinto l’azienda a lottare perchè quel latte venisse riconosciuto sinonimo di biodiversità.

«In un contesto economico come quello attuale – afferma Mauro Bianco, Presidente Coldiretti Alessandria – è fondamentale avere dei sogni, ma un sogno da solo non basta. Con l’Oscar Green viene premiata la capacità di trasformarlo in un progetto concreto e vincente. E’ il segnale forte e chiaro che si è creata una continuità, un ricambio generazionale nella conduzione delle nostre aziende agricole».

