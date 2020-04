Allarme carcere Vallette di Torino: sarebbero 60 i detenuti positivi su 1.250

Sarebbe grave la situazione nelle carceri legata al Coronavirus, compreso in quello di Torino. Alle Vallette, secondo il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, sarebbero almeno 60 i detenuti positivi al Covid su 1.250. Di questi,tontinua Beneduci “una decina sarebbero già usciti mentre 47 sarebbero ancora allocati all’interno, distribuiti su tre reparti”.

Per il sindacato il personale non sarebbe nelle condizioni di prestare servizio “a motivato timore per la propria incolumità, laddove i dispositivi di protezione individuale non stati forniti in maniera sufficiente a parte le mascherine chirurgiche che tra l’altro il personale indossa in questo momento per più giorni consecutivi”.

La richiesta dell’Osapp alla Regione Piemonte è che si effettuino tamponi in maniera massiccia “anche perché tra i detenuti sarebbe in uso scambiarsi effusioni in maniera più che palese, con l’evidente scopo di contrarre una positività che faciliterebbe l’uscita all’esterno”.

Questa la risposta di Bruno Mellano, garante dei detenuti della Regione Piemonte al sindacato degli agenti di polizia penitenziaria: “Tenderei a escludere che i detenuti a Torino siano così scriteriati da inseguire un sogno di libertà, peraltro relativa, mettendo a rischio la loro stessa vita”.