Allerta incendi boschivi, in Piemonte raddoppiato il presidio elicotteristico

Il sistema Antincendi boschivi della Regione Piemonte sta continuando ad operare per lo spegnimento dei numerosi incendi che si sono sviluppati in questi giorni, principalmente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e successivamente in quelle di Alessandria e Vercelli. In molte occasioni, accanto ai volontari Aib ed ai vigili del fuoco, è dovuto intervenuto l’elicottero regionale.

Dal 4 agosto scorso, dopo l’intervallo dovuto al passaggio del maltempo previsto sul Piemonte, è stato raddoppiato il presidio elicotteristico, che può quindi contare su due mezzi in disponibilità continua nelle basi di Busano (To) e Varallo Sesia (Vc). La decisione è dovuta anche al fatto che i mezzi dello Stato sono impegnati prioritariamente sulle emergenze che stanno interessando il Centro-Sud e le isole.

Si segnala che molti volontari, insieme con i colleghi della Protezione civile, sono stati impiegati per la rimozione di alberi e lamiere ad Alessandria e Moncalvo (Asti).

L’evolversi della situazione è seguito con attenzione dall’assessore regionale alla Protezione civile, che ringrazia i volontari che, affrontando condizioni climatiche difficoltose, stanno prestando un prezioso servizio in aiuto alla popolazione e alla salvaguardia del territorio.