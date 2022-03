Anche Barbaresco, Barolo e Cortese tra i migliori assaggi di Simply the Best

Appena tornato dalla bella degustazione milanese di Civiltà del bere con ancora negli occhi e nel palato alcune meraviglie provate. Dalle bottiglie di fama mondiale alle denominazioni meno conosciute, queste le chicche.

La location scelta per l’occasione è splendida, ma con qualche prevedibile lacuna.

Organizzare la manifestazione all’aperto, nei meravigliosi chiostri del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano,ha facilitato un clima festoso e amichevole. Poter girare tra i banchi d’assaggio e dialogare con i vignaioli senza dover indossare la mascherina mi ha riconsegnato un bagaglio di sensazioni che sembravano ormai perdute.

Purtroppo, nonostante il bel sole della giornata, la temperatura esterna si è rivelata troppo bassa e ha causato qualche problema nelle cinque ore di durata della degustazione. Produttori e addetti alla mescita hanno finito battendo i denti, ma a patire maggiormente il freddo sono stati i vini rossi, per via di una temperatura di servizio che ha portato ad accentuare le durezze a scapito dell’equilibrio.

D’altro canto trovare una data in primavera già inoltrata sarebbe stato impossibile, visto il continuo spostamento delle principali manifestazioni vitivinicole sparse per l’intera penisola. Già ieri Milano ha dovuto dividere winelovers e operatori del settore, impegnati con le anteprime toscane e con la conclusione della bella edizione dell’Acquabuona a Lido di Camaiore.

Nella capitale meneghina si sono presentate le cantine premiate con la medaglia d’oro all’ultima edizione di WOW! The Italian Wine Competition e alcune di quelle che hanno ottenuto il massimo punteggio da almeno 3 tra le 6 principali Guide 2019 (Ais Vitae, Bibenda, DoctorWine, Gambero Rosso, Slow Wine e Veronelli).

C’era poco Piemonte in campo, con sei aziende a rappresentare solo in minima parte la ricchezza enologica della regione.

Ecco alcuni dei vini che hanno meritato il viaggio, compreso un ritorno in treno con ritardo di due ore e conseguente rientro a casa a notte fonda.

Bollicine

Almeno cinque etichette straordinarie. Su tutte due Franciacorta del millesimo 2014, la riserva Bagnadore Pas Dosé di Barone Pizzini e il Nature ’61 di Guido Berlucchi. Due vini lungamente affinati sui lieviti, entrambi a prevalenza Chardonnay, diversamente eccellenti e accomunati da una trama di perlage estremamente fine e continua. Due gioielli.

Praticamente sullo stesso piano piazzo lo spumante bianco de La Scolca. L’azienda della famiglia Soldati mi ha commosso con l’edizione 2010 del Brut d’Antan, nel quale porta il Cortese ai massimi splendori.

Ha colore quasi dorato e grandissima persistenza. Non finiresti mai di berlo. È la dimostrazione di quanto può fare il vitigno se lavorato con cura e mantenuto nel tempo a contatto con i lieviti selezionati. Bravissimi.

Altre due bolle mi hanno dato le conferme che cercavo. Si tratta delle riserve 2014 Trento Brut Altemasi Graal di Cavit e 2015 Alto Adige extra brut 1919 di Kettmeir. Entrambe con 70% di Chardonnay e 30% di Pinot Nero, pluripremiate dalle principali guide.

Vini bianchi

Due bottiglie su tutte, con prezzi molto diversi tra di loro. Fa sognare la più cara, lo Chardonnay Troy di Tramin, lungamente affinato in legno nella riserva 2018; è una splendida realtà il Fiorano bianco 2017, blend di Grechetto e Viognier a due passi da Roma, dal colore oro e dalla spiccata mineralità.

Ho anche apprezzato due espressioni di Verdicchio dei Castelli di Jesi molto nominate: la riserva 2017 Villa Bucci, elegante e fine, di ottima sapidità; l’Utopia 2018 di Montecappone, che ha già raggiunto un gran bell’equilibrio di bocca. Entrambe sono giovanissime e destinate a crescere ancora sotto l’aspetto olfattivo.

La Scolca ancora sugli scudi per il Piemonte, con un Gavi che ha solo bisogno di tempo per esprimere appieno la mineralità di cui è capace. Già oggi l’Etichetta Nera 2020 piace per le note floreali e fruttate e per un palato che gioca tra freschezza e morbidezza. Cortese in purezza affinato sette mesi in acciaio. Ottimo.

Vini rossi

Troppo poco il Piemonte in campo per competere davvero ad armi pari con altre regioni più variamente rappresentate. Nonostante ciò alcune referenze sono di grande valore.

Il Barbaresco Il Bricco 2017 di Pio Cesare è un vino elegante e ricco, finemente fruttato e con splendida speziatura. Prodotto in piccole quantità da una vigna di Treiso, macera sulle bucce per circa un mese e riposa per due anni e mezzo prevalentemente in botti grandi di rovere francese e di Slavonia. Termina il suo affinamento con un passaggio in barrique.

Il Barolo Cerequio 2017 di Michele Chiarlo nasce in uno dei cru più prestigiosi della zona. Si contraddistingue per un granato scarico ma luminoso, è ampio, lungo, elegante. Mi ricorda un Barolo della tradizione, con fermentazione in acciaio seguita dal passaggio in legno grande per due anni. Il naso è floreale, il frutto è integro, le note speziate richiamano liquerizia e rabarbaro.

Tra i grandi rossi toscani mi hanno colpito il Nocio 2017, Nobile di Montepulciano di Boscarelli; il Brunello di Montalcino Villa Loreto 2016 di Mastrojanni; un fanciullesco Ornellaia 2018; due splendide versioni di Monteverro, ancora a briglia sciolta nel 2018, già in equilibrio tra potenza ed eleganza nel 2017.

Quello dell’Amarone della Valpolicella è un discorso a parte. Numerose le etichette interessanti, due uno scalino sopra le altre. Sono vendemmie di 9-10 anni fa, con vinificazioni che premiano frutto, spezie e bassi residui zuccherini. Su tutte il concept wine De Buris 2010, emozionante. Praticamente incollata la 2012 di Bertani, monumentale.

Tra i vini del sud vince facile l’Es 2019. Un ennesimo esempio di come Gianfranco Fino sappia nobilitare il Primitivo alla classe dei migliori internazionali, senza trascurare i caratteri tipici del vitigno.

Bella novità in arrivo dai Colli Berici è il Punto 2015, robusto Merlot in purezza arrotondato da tre anni di barrique.

La sorpresa dell’anno arriva da Predappio e dimostra come il Sangiovese di Romagna abbia identità e valori differenti da quelli della Toscana, ma in talune circostanze di altissimo livello qualitativo. È il caso di Alessandro Nicolucci, la cui Vigna del Generale riserva 2018 è sontuosa. Ma la Selezione dei 130 anni è pazzesca, al punto che una bottiglia coperta potrebbe essere scambiata per un Franc bordolese dei migliori Chateau.

Vini da dessert

Da sempre privilegio il giusto bilanciamento tra parte acida e parte dolce, che non è facile da trovare. Tra le etichette assaggiate il miglior vino da dessert è il Vin Santo di Carmignano riserva 2013, che la Tenuta di Capezzana onora aggiungendo al Trebbiano una piccola parte di San Colombano. Semplicemente perfetto.

Fabrizio Bellone