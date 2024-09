Anche due firme del Piemonte alle finali della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

Tra i dieci finalisti italiani della competizione ci sono Lorenzo Manosperti de L’Orangerie by Di Pinto presso Le due Matote Relais a Bossolasco e Simone Buggiani di Azotea a Torino.

Saranno dieci i finalisti italiani in gara alla S.Pellegrino Young Chef Academy Competition in programma a gennaio 2025. In palio c’è un posto per la Grand Finale e il titolo di miglior chef under 30 al mondo.

Gli chef hanno superato il primo processo di selezione da parte della scuola di cucina ALMA. In totale sono 165 i talenti da tutto il mondo che hanno accreditato il proprio piatto a concorrere per il premio finale.

Tra questi anche due giovani chef che lavorano in territorio piemontese: Lorenzo Manosperti de L’Orangerie by Di Pinto presso Le due Matote Relais a Bossolasco e Simone Buggiani di Azotea a Torino.

Manosperti presenta Lamb & conifers, mentre Buggiani è in concorso con Capretto in tre tempi.

Questi gli altri finalisti per l’Italia:

Elisa Frutti – Ristorante Forme (Brescia)

Alessio Magistro – Identità Golose Milano (Milano)

Marco Pezzaioli – Capriccio (Manerba del Garda)

Edoardo Tizzanini – Da Vittorio (Brusaporto, Bergamo)

Eros Castrogiovanni – Marè (Cesenatico)

Gabriel Collazzo – VeRo Venetian Roots c/o Hotel Ca’ di Dio (Venezia)

Josefina Zojza – Locale Firenze (Firenze)

Silvia Rozas – Salso (Venezia)

Nella foto di copertina, concessa a titolo gratuito, Nelson Freitas, vincitore di S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2023.