Si attende il nuovo Dpcm ma sembra ormai certo il rinvio dell’apertura degli impianti sciistici, previsto per il prossimo 18 gennaio. Questo è l’ipotesi più verosimile, visto l’andamento dei contagi e la situazione epidemiologica non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Il sindaco di Pragelato e assessore alla comunicazione dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Giorgio Merlo sostiene che: “La stretta di gennaio annunciata dal Governo, come ovvio, conterrà misure stringenti e restrittive”.

Merlo lancia l’allarme a livello economico e invita il Governo a intervenire con rapidità per definire la cifra dei potenziali ristori per evitare che migliaia di lavoratori e centinaia di piccole e medie aziende entrino in una crisi irreversibile e definitiva