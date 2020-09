Appendino su Zipnews: “Sono determinata: porterò a termine il mio mandato con grande senso di responsabilità”

Nel consueto appuntamento con la nostra redazione la sindaca di Torino Chiara Appendino fa il punto sulla città.

Sindaca, è un momento molto particolare per la nostra città ma anche per la sua vicenda personale. Qual è il suo stato d’animo? Cambia qualcosa nella gestione della città?

Sono stata assolta da tre capi di imputazione su quattro e voglio ricordare che quello rimasto è un fatto tecnico che si riferisce a risorse spese prima del mio mandato. È anche stato riconosciuto perché è decaduto l’abuso d’ufficio che non c’è stato nessun interesse personale. Sono convinta di aver agito nell’interesse collettivo e ricorrerò. Sono determinata: porterò a termine il mio mandato con grande senso di responsabilità come è giusto che sia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza.

Mobilità, è stato recentemente presentato un sistema di infomobilità innovativo.

Siamo la prima città in Italia che su un sito (www.muoversiatorino.it) in un’unica mappa può vedere tutti i sistemi di trasporto locale in diretta, compresi tutti gli strumenti di sharing. Il vantaggio è che abbiamo i dati in tempo reale in un’unica mappa su tutti gli operatori della mobilità pubblica e privata. È un modo per diffondere informazioni e rendere la mobilità sostenibile più attrattiva.

Avete in mente degli eventi per divulgare questi temi?

Intanto abbiamo ripresa le attività legate alla guida sicura di alcuni mezzi e accanto stiamo disegnando in tutta la città degli stalli, disegnati per terra, per poter parcheggiare monopattini, biciclette e scooter. Il 10 ottobre ci sarà una sorta di “caccia al tesoro”: i cittadini potranno aiutarci a raccogliere i monopattini e mettere i mezzi negli stalli potendo ottenere un premio che andrà in solidarietà. Questo per sensibilizzare sull’utilizzo corretto ed incentivare ad utilizzarli

La Regione Piemonte sta pensando di alleggerire le normative che riguardano il gioco d’azzardo e slot machines in alcune zone della città, che cosa ne pensa?

Sono stato tra i primi sindaci che ha firmato l’ordinanza che limitava gli orari per l’utilizzo delle slot machines. Credo che un passo indietro rispetto alla legge di Chiamparino sarebbe gravissimo anche perché i dati ci dicono che la misura è stata efficace. Ad esempio a Torino c’è stata una riduzione del giocato di oltre 36 milioni di euro nel solo secondo semestre del 2019.

Vediamo spazi restituiti alla cittadinanza, per esempio quelli di via Cumiana 15.

Credo che via Cumiana sia un esempio importante della strategia della Città. La riqualificazione di uno spazio richiede da uno spazio un investimento materiale,è uno spazio importante riconsegnato alla comunità e poi c’è una riqualificazione immateriale: un patto di collaborazione con dei cittadini che si prendono cura di questo bene. Quindi c’è l’investimento ma anche la voglia del quartiere di prendersi un pezzo di responsabilità.

La stessa cosa si può dire del Parco Laghetti Falchera, che da anni i residenti attendevano di poter utilizzare.

Si tratta di 430 mila metri quadri finalmente restituiti non solo al quartiere Falchera ma a tutta la città. È un parco bellissimo, non ancora finito – manca ancora ad esempio l’illuminazione notturna. Invito tutti i torinesi a visitare questo bellissimo parco.

Ci stiamo occupando in questi giorni delle associazioni di Volontariato e abbiamo scoperto un mondo fondamentale in molti settori.

È un patrimonio incredibile che abbiamo che è emerso più di quanto ci aspettavamo con l’emergenza Covid. È una forma di senso civico importante. In questi anni ho visto in tutte le fasce di età un senso civico importante.

Facciamo il punto sulla scuola.

Penso che ci sia stata in questi mesi una buona partenza grazie al lavoro incessante di tutta la comunità scolastica, compresa la comunità dei genitori. Ora lo sforzo è per mantenerla aperta.

Buone notizie in questo periodo di crisi da Fca per Mirafiori e Grugliasco.

Il tema dell’intelligenza artificiale è significativo anche alla luce del riconoscimento di Torino come hub nazionale. La città e tutte le istituzioni affronteranno le crisi ma anche quello di Fca legato all’elettrico è un passo importante.