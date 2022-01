Apre oggi agli sportivi e non solo, il Palavillage, a Grugliasco. Il più grande centro padel indoor del Piemonte

Oggi, venerdì 7 gennaio apre le porte il Palavillage, il più grande centro padel indoor del Piemonte, a Grugliasco, in viale Lucio Battisti 10.

Prenotazioni dall’App per Apple e Android “SportClubby” e info dal sito www.palavillage.com.

Dieci campi da padel, 3 campi da beach volley, palestra fitness, centro benessere, hub store, area ristorazione, spazi meeeting, aule ludo-didattiche e molto altro ancora per vivere l’esperienza del villaggio vacanze in città unendo sport e divertimento, tempo libero e cura di sé.

Palavillage è uno spazio unico in Italia: 8000mq attrezzati e progettati secondo i concept più innovativi e tecnologici che sorgono all’interno dell’ex capannone industriale Camel, riqualificato in chiave ecosostenibile. Non solo uno dei più grandi poli italiani di padel indoor, ma anche un nuovo centro di aggregazione che strizza l’occhio al sociale.

Palavillage è un luogo di aggregazione per tutti, sportivi, gruppi, famiglie, amici, adulti e bambini, nel quale convivono, interconnessi fra loro, oltre allo Sport, Free time, uno studio di osteopatia e massofisioterapia, un centro benessere ed estetico e uno store per fare shopping; Work, un’area meeting e una dedicata al coworking; Family club, spazi per attività ludiche e didattiche per bambini e ragazzi e area ristorazione per tutta la famiglia gestita da Gerla 1927.

Dopo l’apertura ufficiale del 7 gennaio, il 15 e 16 gennaio Palavillage ospiterà in esclusiva l’International Coach Course tenuto da Jorge Martinez, Direttore M3 Academy e coach dei più forti giocatori WPT con oltre 20 anni di esperienza.

