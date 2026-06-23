“Tuttocittà”: amarezza di Lo Russo per aree giochi vandalizzate e derubate

Appuntamento stasera con il Farò in piazza Castello e domani con il dj-set e lo spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto per le celebrazioni del patrono di Torino, San Giovanni Battista.

Il sindaco Lo Russo, oggi, martedì 23 giugno, in diretta per “Tuttocittà. Il sindaco in diretta” dall’Urban Lab, nella trasmissione ideata e condotta da Orlando Ferraris e trasmessa su ToRadio dalle 9 alle 9,30 (più Radio GTT e zipnews.it) ha raccomandato di presentarsi per tempo, perché la piazza, raggiunta la capienza massima di 47mila persona, verrà chiusa.

Dell’area ex Westinghouse abbiamo già parlato nell’anteprima (che si può leggere qui).

Ascolta la diretta della puntata di oggi, martedì 23 giugno 2026, di “Tuttocittà. Il sindaco in diretta”

Alla domanda di un ascoltatore se non verrà modificato il limite dei 30 km/h su molti controviali e vie interne della città, Lo Russo è stato categorico: è un limite da mantenere per la sicurezza di tutti.

Il sindaco di Torino è poi tornato sul tema monopattini elettrici, annunciando un giro di vite da parte della polizia locale su targa, casco e – ricordiamo – da luglio anche assicurazione obbligatoria.

Il primo cittadino ha espresso amarezza per gli atti vandalici e anche i furti subiti dalle aree gioco nei giardini pubblici: “Noi li inauguriamo e poco dopo vengono danneggiati”, invitando chiunque assista a fatti del genere ad avvisare le forze dell’ordine.

Si è poi parlato di grande caldo e della crisi climatica che preoccupa, di poli per l’occupabilità e della novità, da settembre, quando non sarà più necessario segnalare l’ingresso in ZTL se si va a parcheggiare nei posteggi a barra all’interno della zona a traffico limitato 7,30-10,30.

Infine, successo di pubblico per Tram&Zino il tram storico che in 50 minuti per la città permette colazioni o aperitivi.

Il sindaco ha fatto in bocca al lupo ai tutti i giovani che stanno per sostenere l’orale della maturità e ricordato la sua: fu l’ultimo della sua scuola, attorno al 10 luglio, in una giornata torrida… ma prese comunque 60/60

La trasmissione radiofonica “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” con il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo torna, in diretta martedì 30 giugno, su ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip (resoconto ogni martedì su zipnews.it), puntuale alle ore 9.

Potete inviare sin d’ora le vostre domande, segnalazioni e curiosità per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, con un messaggio audio WhatsApp al numero 353/3711616 – anche durante la diretta – oppure scrivendo via mail a redazione@zipnews.it.

“Tuttocittà, il Sindaco in diretta” è una trasmissione radiofonica realizzata da Zip e condotta da Orlando Ferraris.