Arriva Paratissima Talents, la mostra dei 14 artisti più talentuosi di Paratissima 2019

In arrivo a Torino, dal 24 settembre all’11 ottobre, Paratissima Talents, la mostra dei 14 artisti più talentuosi di Paratissima 2019 in programma per la prima volta nel suggestivo galoppatoio dell’ex Accademia Artiglieria di Torino, dietro piazza Castello.

Ad affiancare le opere dei talenti emergenti premiati nella 15esima edizione della manifestazione, gli orsi monumentali dell’installazione “Convivium” firmata da Cracking Art, il movimento artistico noto in tutto il mondo per la creazione di installazioni urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere raffiguranti animali, realizzate in plastica rigenerabile colorata. L’orso, l’animale iconico attorno a cui ruotano storie e leggende, è stato il protagonista, con il nome di M49, delle ripetute fughe in Trentino che hanno destato l’interesse dei media e dell’opinione pubblica. La sua forza ancestrale e la posizione nella catena alimentare conferiscono alle sue azioni una forte carica emotiva che non lascia indifferenti.

Con lo stesso spirito è stato costruito anche il percorso eterogeneo tra le proposte artistiche dei giovani talenti selezionati tra gli oltre 338 artisti che hanno partecipato alla 15esima edizione di Paratissima svoltasi a Torino durante la settimana nell’arte contemporanea, nel novembre 2019.

All’ingresso della Project Room dell’ARTiglieria sono inoltre esposte le tre opere finaliste di “Artddiction”, il progetto in collaborazione con l’Opera Sociale Avventista Onlus che affronta il tema delle dipendenze: “Morfina. Ritratto di una giovane eroina” di Davide Stasino, “Mr Green” di Bluxm e “Headless” di Laura Depaoli. Oltre a “Circle Waves”, la personale di Ilaria Franza, vincitrice del PRS Talent Prize (premio acquisizione).

L’inaugurazione di Paratissima Talents coincide anche con l’apertura dell’Art Shop e l’esposizione delle opere che fanno parte di Art Production, il progetto di Paratissima dedicato ai talenti emergenti. Ogni anno gli artisti selezionati vengono sostenuti nella produzione delle proprie opere, realizzate in esclusiva: fotografie, illustrazioni e sculture in tiratura limitata ed edizioni inedite e pregiate.

Opening: giovedì 24 settembre, ore 18-21

Orari: dal lunedì al venerdì 14.30-18.30 (mattino su prenotazione); sabato e domenica 10.30-18.30

http://artiglieria.art/ www.paratissima.it info@paratissima.it

Ingresso gratuito con registrazione al Club Paratissima.