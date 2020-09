Arrivati i primi temporali in Piemonte, pioggia forte a Torino

Come previsto il maltempo in Piemonte è arrivato, con pioggia forte, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre. A Torino una intensa pioggia ha cominciato a cadere intorno alle 19. Nel capoluogo piemontese strade allagate in zona Cimitero Monumentale.

La pioggia di questa sera è soltanto il preludio di quanto avverrà questa notte e domani, con temporali anche molto forti nella zona centro meridionale della regione. Arpa ha emesso allerta gialla.