Arrivederci Riccardo: te ne sei andato presto, ma resti tra noi

Una giovanissima vita di Bardonecchia stroncata da un male incurabile è occasione per recuperare il senso di molte cose, in una cornice che sa cingere il dolore di un maestoso e caldissimo abbraccio.

In questo periodo dell’anno, la piazzetta della chiesa di Sant’Ippolito è spesso ingombra dalla montagnola di neve rimossa dal selciato e dalle viuzze circostanti. Quest’anno la neve se n’è andata troppo presto, ma oggi è un bene: altrimenti non basterebbe lo spazio per la gigantesca schiera di ragazzini assiepati dietro lo striscione dell’istituto Des Ambrois, dove Riccardo frequentava la prima media. Attorno a loro, un andirivieni di uniformi di Carabinieri, Croce Rossa, vigili, poliziotti e maestri di sci. Non personale in servizio, ma persone venute a porgere l’estremo saluto; la stessa ambulanza parcheggiata accanto alla chiesa pare un veicolo lasciato lì in doppia fila (ma nemmeno oggi – lo vedremo più tardi – le mancherà il lavoro). Curioso è dolce il sottofondo di Adeste Fideles: un’usanza locale vuole che il presepe sonoro eretto a fianco della chiesa – al pari di tutti gli altri di Borgovecchio – sia rimosso solo ai primi di febbraio. “Natum videte regem angelorum” non è certo frase da funerale, ma getta un ponte tra vita del morte del quale tutti, oggi, hanno un disperato bisogno.

Solitamente tocca ai pensionati, ai militari, agli ex partigiani o alle vecchiette del paese il compito di piangere uno o una di loro. Questa volta, il compito tocca ai ragazzini delle medie. Lo strazio impregna i loro visi senza travolgere l’energia delle giovani vite, che nel futuro e in un po’ di sana incoscienza trovano la forza di andare avanti di fronte al più spaventoso degli interrogativi: perché venire al mondo, per andarsene dopo così poco tempo…? Ma quegli appena teenagers, anche se in questi due giorni hanno dovuto crescere molto più in fretta del solito, hanno pur sempre il privilegio di non dover cercare la risposta a simili domande. Al contrario, invadono pacificamente la chiesa occupandone le prime file e monopolizzando le letture della funzione funebre. Per una volta i giovani davanti, e gli anziani dietro: se oggi la morte è stata spietata, recidendo un fiore appena sbocciato, siano i più piccoli a guidare la scontata riscossa della Vita.

L’omelia di don Franco pare una biografia dal contenuto tragicamente breve, ma insolitamente ricco. Riccardo era malato da tempo, e ne era cosciente; ma aveva frequentato sino all’ultimo scuola e catechismo, e non soltanto. Ancora la scorsa estate aveva primeggiato in un’esibizione di motociclismo acrobatico sulla piazza del Comune, godendosi una delle ultime tregue concesse dallo spietato incedere del Male e regalando a se stesso e ai suoi cari un’ultima dolcissima illusione.

«Santa Maria, signora della Neve / copri col bianco, soffice mantello / il nostro amico, nostro fratello», recita un canto funebre degli Alpini. In paese – lo abbiamo già visto – di neve non ce n’è quasi più, ma le montagne imbiancate tutt’attorno montano una maestosa guardia d’onore all’uscita del feretro, bianco anch’esso com’è usanza per i bambini. E bianche sono anche le rose tenute in mano dai compagni di scuola e deposte accanto alla bara subito prima del suo ultimo viaggio, così come bianchi sono i palloncini che, subito prima della partenza del carro funebre, a decine volano verso il cielo. Un canto natalizio ad accompagnare un funerale, e il colore del matrimonio a suggellarlo: tutti segni che gli opposti estremi della nostra dimensione umana sanno orchestrarsi tra loro, anche se in nome di logiche che noi non siamo in grado di comprendere.

* * *

Durante l’omelia, un ragazzino è stato colto da un leggero malore ed è stato soccorso dalla Croce Rossa (che, come accennavamo, sarebbe stata presente comunque all’estremo saluto). In pochi se ne sono accorti, in una chiesa zeppa fin negli ultimi angoli; ma in molti hanno creduto di cedere, durante una funzione continuamente punteggiata da un coro di singhiozzi e di pianti. Sul brevissimo stacco tra i due canti di Comunione, il vagito di un neonato ci ha ricordato che anche in questi momenti la Vita è più forte.

Roberto Codebò