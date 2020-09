Il settembre astigiano quest’anno sarà privo di Palio e Fiera delle Sagre a causa dell’emergenza Coronavirus.

Dall’11 settembre confermata però la Douja d’Or 2020. Coprirà quattro weekend, e per la prima volta coinvolgerà non solo Asti ma anche il Monferrato.

Presentata questa mattina l’edizione 2020, avrà una nuova formula con quattro parole chiave: vino, cibo, cultura e Monferrato.

Tra gli organizzatori: la Camera di commercio con la sua Azienda Speciale, il consorzio Piemonte Land of Perfection e la Fondazione Asti Musei, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Asti e con la partecipazione del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, in collaborazione con l’Unione industriale e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

In conferenza, presente anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha ribadito che la Douja era troppo importante per essere cancellata: “Rappresenta la storia del Piemonte ed è uno degli eventi più importanti nel panorama nazionale. L’economia del territorio va sostenuta anche grazie a manifestazioni come questa che rappresentano la vetrina del Piemonte, come la Fiera del tartufo di Alba e il Salone del gusto”.

Soddisfatto anche il sindaco Maurizio Rasero che ha confermato che questa nuova formula della manifestazione consente di rispettare ogni protocollo di sicurezza per evitare i contagi da Covid-19.

Storia della Douja D’Or

Nata nel 1967 dall’allora presidente della Camera di Commercio Giovanni Borello, è cresciuta nel tempo fino a diventare una delle più prestigiose fiere-mercato del vino italiano.

Nel dialetto piemontese la “Douja” (si pronuncia dùia) è l’antico recipiente di terracotta utilizzato per travasare, conservare e servire il vino. La maschera piemontese Gianduja, Gian d’la Douja, la usa sempre per le sue allegre bevute in compagnia.