Atmosfera, garbo e raffinatezza nella cucina delicata di Marc Lanteri

Dopo quindici anni di stella Michelin Marc Lanteri riparte da Castagnito nel Roero. Il racconto di un’esperienza gastronomica di livello in un contesto paesaggistico di grande piacevolezza.

Nativo di Tenda, di quell’angolo della Valle Roya da sempre disagiato tra Francia e Piemonte, Marc Lanteri è ripartito ancora una volta per una nuova avventura gastronomica.

Da un anno e mezzo è nel Roero, a San Giuseppe di Castagnito, con il ristorante che porta il suo nome e che conduce insieme alla moglie Amy.

Anche in questo suo nuovo percorso Marc si affida ad alcuni dati certi: la cucina tradizionale piemontese, la genuinità della materia prima, le esperienze che gli arrivano dai grandi chef della cucina contemporanea. Per fare due soli nomi, Alain Ducasse ed Enzo Santin.

Papà di Tenda, mamma di Vernante, Lanteri conosce quelle valli, le difficoltà di una vita ai margini del mondo, ma anche le aperture tipiche che le cucine di confine sanno offrire.

La sua è una proposta delicata, elegante, raffinata. C’è la ricerca dell’ingrediente di qualità che si sposa con l’arte di cucinarla in modo attento e rispettoso, senza cercare effetti speciali ma, piuttosto, ingentilendo il piatto con sapori lievi e precisi.

Per lui parlano quindici anni di stella Michelin, a cominciare dal 2004 con il ristorante Delle Antiche Contrade di Cuneo. La sua strada lo ha portato poi al Baluardo di Mondovì dal 2008 e al Castello di Grinzane Cavour dal 2015, prima dell’avvento di Alessandro Mecca.

Ha lasciato quella stella e l’ha ripresa. L’ha portata a spasso per il Piemonte, perdendola nel momento peggiore, nel bel mezzo del covid.

«Se dovevano toglierla potevano aspettare l’anno dopo o farlo l’anno prima, ma non in pieno covid. In Francia non l’hanno tolta a nessuno in quel periodo…non si fa, non me l’aspettavo». Cosi dice e si capisce che lo patisce ancora oggi.

Gli chiedo se ci crede ancora e lo vedo illuminarsi. «La Michelin non si discute, certo che ci punto ancora. Le stelle sono francesi e lo sono anch’io, è un orgoglio, però…se viene viene».

Penso che ci sono professionisti che l’aspettano e non l’avranno mai e altri che la detengono e magari la meriterebbero di meno. Ma non riesco a dirlo perché Marc completa il ragionamento. «È una cosa bella, però non deve essere un’ossessione. Forse vent’anni fa era più importante avere la stella per un ristorante, adesso con i social ha perso un po’ il significato di un tempo. Alla fine l’importante è che uno lavori e lo faccia bene».

Riuscire a lavorare bene di questi tempi sembra sempre più difficile.

«Costruire uno staff all’altezza è un bel problema, non è facile trovare persone motivate – dice sconsolato -. È un problema trovare i dipendenti giusti, non ho più voglia di faticare a cercare e iniziare a formare chi dopo una settimana ti molla e ti lascia solo».

Parlando del Castello di Grinzane mi dice senza rimpianti che «era l’ora di cambiare, lo volevano loro e noi cercavamo qualcosa di più semplice».

Marc Lanteri oggi è di casa in un posto tranquillo, facile da raggiungere, nella quiete della campagna.

Chi arriva da Alba o dalle Langhe salirà da Baraccone e troverà la deviazione al tornante in salita sulla destra. Chi arriva da Torino, superata Canale può prendere la deviazione per Castagnito, oltrepassare il paese e proseguire in discesa fino allo stesso bivio, questa volta da imboccare a sinistra.

Si parcheggia davanti al ristorante e si entra in una sala spaziosa, dai soffitti alti, con sedute ben disposte e distanziate.

La vetrata su vigne, campagna e collina è scenografica e apre il cuore. È una vista che accompagna silenziosamente il rito del pasto e lo rende allegro dal primo istante.

Conto sette tavoli quadrati grandi e due circolari, per circa 30-35 coperti. Ce ne starebbero di più, ma ai margini della sala da pranzo Amy e Marc hanno voluto ricavare un grazioso spazio relax con due poltrone affacciate al panorama.

In cucina Marc ha un paio di aiuti. In sala presiede con attenzione e gentilezza Amy Bellotti, laurea in Restaurant and Resort Management presso la Colorado State University.

Il giorno della mia visita coincide con l’avvio di settembre. Chiedo come è andata la stagione estiva.

«Nelle Langhe e nel Roero è partita piano piano. C’è stato un po’ di calo, tra Europei di calcio e due milioni di biglietti venduti per le Olimpiadi. La sera se giocava l’Italia non veniva nessuno, ai tifosi non sarà piaciuto ma per noi è andata bene che la Nazionale sia uscita presto» e ride di gusto.

Si comincia con un gazpacho come benvenuto dello chef. Apertura di grande freschezza, con la tipica zuppa di pane, olio e cetrioli di origine spagnola.

Lascio a Marc la libertà di scegliere che cosa portarmi.

Come primo antipasto ecco il foie gras di anatra al torcione, servito con chutney di albicocche, insalatina e pain brioche integrale tostato.

Marc fa arrivare i fegati grassi di anitra dalla Francia e li lavora personalmente. Molto delicato, ottimo avvio.

Proseguo con i fiori di zucchine ripieni di ricotta di pecora dei Pascoli di Amaltea, biete e coulis di Pachino alla citronella.

La ricotta è molto ben lavorata con le erbe aromatiche. La salsa di pomodori dona acidità, il piatto è riuscito.

Come primo ci sono i tortelli ripieni di coniglio di cascina nel suo ristretto con la gremolata.

La pasta ripiena è fatta il mattino stesso, molto delicata e dalla sfoglia sottile. Assaggiato da solo il ripieno è molto fine, mangiato con il trito di aglio e prezzemolo cambia il gusto e acquisisce maggiore sprint. Due sapori all’interno dello stesso piatto. Per non sbagliare, ci ho pure fatto scarpetta.

La Crepinette di agnello con funghi porcini è caratterizzata dalla cottura ultimata in forno su un letto di fieno.

Nella retina entrano sottopancia, spallotto e fegatini di agnello, poi cipolle, parmigiano ed erbette. Non è intenso di aroma, né forte nel gusto. I profumi sono dolci e amari al tempo stesso. La raffinatezza è la chiave di volta della portata.

Il carrello dei formaggi è un tripudio di eccellenze italiane e di rimembranze francesi. Ci sono il Roccaverano de La Masca, le golosità de Lo Puy, i gioielli di Alessandro ed Arianna, che a Mombarcaro danno vita ad una pastorizia estrema con i Pascoli di Amaltea.

Per la mia degustazione di formaggi artigianali scelgo tre caprini: quello sotto i fiori di lavanda e calendula è delizioso, cremosissimo, avvolgente, raffinato; notevoli il Pyramide e il Blu.

Sono serviti con la cognà di nebbiolo che Marc già faceva al Castello di Grinzane e con la gelatina di frutta di Massucco, i vicini della porta accanto.

Pulisce bene la bocca e predispone a proseguire il predessert di perle di tapioca con crema ai frutti rossi.

Persi pien scomposte, ovvero le pesche ripiene, è il mio primo assaggio di dolce. Servite con gelato allo zabaione di Moscato d’Asti è un classico della cucina piemontese rivisitato e ulteriormente valorizzato.

Il dessert che davvero mi sorprende è la tartellette di banana, chantilly alla vaniglia di Bali, gelato al cioccolato al latte e peperoncino. Cremoso ed equilibrato, mi è piaciuto molto. Non impazzisco per la banana, ma il risultato è convincente nelle sue differenti espressioni.

Piccola pasticceria e caffè chiudono un’esperienza gastronomica di livello, alla quale ho abbinato il Langhe Riesling 2022 di Giribaldi e il Roero Nebbiolo 2019 della Cantina Massucco.

Agrumato, fresco, discretamente minerale il primo; pieno e rotondo il secondo.

È possibile pranzare o cenare alla carta. In alternativa ci sono tre menu degustazione:

–Nostalgia, cinque portate legate alla tradizione del Piemonte a 59 €;

–100% Vegetale, quattro scelte a 54 €;

–Istinto, cinque corse alla scoperta dello chef a 75 €.

Aperto a pranzo e a cena da mercoledì a sabato. Domenica soltanto a pranzo.

Chiusura lunedì e martedì.

DOVE

Via Serra 21 D

Frazione San Giuseppe

Castagnito (Cn)

tel. 0173262172

info@marclanteri.it

www.marclanteri.it

Fabrizio Bellone