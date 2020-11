Lavazza partner di Nitto ATP Finals

È iniziato ufficialmente oggi il countdown di avvicinamento della città di Torino alla prima edizione delle Nitto ATP Finals di tennis, che si svolgeranno per la prima volta nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre 2021, per poi proseguire fino all’edizione 2025. Lavazza, al fianco delle Istituzioni e degli Organismi nazionali e territoriali in qualità di Platinum Partner per l’intero quinquennio, esprime soddisfazione ed entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura sportiva attraverso le parole di Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza.“Come Platinum partner siamo entusiasti di essere protagonisti dell’evento accanto agli organizzatori delle ATP Finals di Torino e alle Istituzioni nazionali e territoriali, per contribuire alla costruzione di una nuova importante opportunità di visibilità internazionale e di sviluppo per la nostra città – dichiaraMarco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza. – “Non potevamo quindi mancare a questa occasione per portare il nostro contributo e consolidare il legame con il tennis e con la Città di Torino, cui siamo profondamente legati e dove siamo presenti con il nostro Headquarter Nuvola Lavazza: uno spazio unico che ci mette in relazione con la comunità e con il mondo e che vorremmo far vivere anche all’interno delle prossime ATP Finals”.