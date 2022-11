Atp Final: Torino si colora di palline per il torneo di tennis internazionale. Casa tennis a Palazzo Madama e degustazioni al Fan Village

Dal 13 al 20 novembre a Torino avranno luogo le Nitto ATP FINALS, uno dei più importanti tornei di tennis maschile che ogni anno, a partire dal 2009, vedono partecipare gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio prima che terminino la stagione.

Torino coglierà l’occasione per puntare i riflettori sulle specialità della regione. Tanti saranno gli eventi organizzati per porre in risalto le eccellenze enogastronomiche e turistico-culturali, a curarne gli aspetti la Città di Torino, Regione Piemonte e la Camera di commercio di Torino in unione con Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e Fondazione per la Cultura Torino.

Molteplici saranno i talk, gli spettacoli, gli eventi musicali e le degustazioni. Il programma si svolgerà presso Casa Tennis ma non solo, le vie del centro saranno caratterizzate da molti allestimenti ed anche il Fan Village sarà uno dei punti dove poter gustare prodotti locali, divertirsi con le iniziative di sponsor e partner e ricevere informazioni turistiche.

Durante la conferenza stampa, svoltasi oggi presso palazzo Madama, il Sindaco della città di Torino, Stefano Lo Russo, si è augurato che la città possa affermarsi sempre di più a livello internazionale. Inoltre, il Presidente FIT, Angelo Binaghi, si è dimostrato entusiasta del lavoro tra enti locali e nazionali e il presidente della Regione Alberto Cirio ha ricordato come quest’anno il Piemonte è stato definito “Regione Europea dello sport”.

Come ha spiegato il presidente della Camera di commercio Dario Gallina, durante le Nitto ATP Finals, Torino metterà in mostra le sue eccellenze grazie agli innumerevoli stand dedicati ai maestri del Gusto e alle loro creazioni, il tutto accompagnato da degustazioni di vini Torino DOC e di formaggi Torino Cheese.

La città si abbellirà con 500 teli stendardo,20 bandiere che sventoleranno sui principali ponti della città, 5 enormi teli posti sulle principali strade e specifiche mostre espositive di banner sotto i portici di piazza San Carlo.

Largo spazio alle condivisioni social grazie a installazioni di pannelli sagomati raffiguranti tennisti e 13 palline giganti allestite per le vie della città.

Il trofeo sarà esposto dal 7 al 9 novembre presso la sala Marmi in piazza Palazzo di Città 1 e il pubblico vi potrà accedere gratuitamente.

Tanti saranno gli appuntamenti e gli ospiti di spicco che presenzieranno in vari momenti e aree della città. Tutte le informazioni sugli eventi in programma durante le Nitto ATP Finals potranno essere consultate in una sezione speciale dedicata sul sito www.turismotorino.org