La sanità è diventata una questione politica primaria. Per questo abbiamo intervistato Federico Riboldi, assessore alla sanità della Regione Piemonte.

Partiamo dalle basi, lei come definisce, dal suo punto di vista, la situazione della sanità in Piemonte?

La sanità piemontese, grazie all’azione della Giunta Cirio, ha gettato le basi per un forte cambiamento, ritardato dagli anni del Covid. La mia azione, quindi, proseguirà su questa strada, puntando a imprimere alla macchina una carica di energia e rinnovamento delle quali ha bisogno. Già dai primi incontri avuti con i Direttori Generali delle ASR ho avuto risposte molto positive in tal senso e sono convinto che insieme potremo raggiungere i risultati che ci siamo prefissati, in particolare il taglio delle liste d’attesa.

Il Piemonte si è schierato in modo favorevole all’autonomia differenziata. Questa riforma come può cambiare in meglio la condizione della sanità regionale?

L’autonomia differenziata è una grande opportunità per tutte le Regioni e a maggior ragione lo è per il Piemonte. Avendo più autonomia possiamo gestire al meglio le risorse che derivano dalle tasse dei cittadini e riutilizzarle per investimenti sul territorio, rispettando appieno il dettato costituzionale che contempla il diritto alla salute come un valore fondamentale. Noi dobbiamo lavorare per far conoscere le tante eccellenze delle nostre strutture e renderle attrattive anche per chi proviene da altre parti del nostro paese.

Molti sostengono che possa portare ad un effetto contrario, ad una sorta di isolamento.

No. Innanzitutto l’autonomia prevede i livelli sanitari di assistenza e quindi garantisce un’assistenza base a tutti e poi le collaborazioni con le altre regioni sono vive e aperte. Il Piemonte, inoltre, ha il ruolo di vicario nella conferenza delle regioni e poi con le regioni confinanti i livelli di collaborazione sono alti.

Nelle scorse settimane, la Fondazione Gimbe ha fornito un quadro sui tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e il Piemonte risulta tra le regioni “non trasparenti” perché mancano i tempi medi di attesa. Può spiegare il perché di questa mancanza?

I dati di Gimbe certificano sicuramente l’ottimo lavoro svolto finora dalla Regione Piemonte sulla trasparenza dei dati legati alle liste di attesa, con ben cinque indicatori positivi su sei. L’unico dato “negativo” è sui tempi di attesa medi e mediani che sul nostro sito non sono presenti per il semplice motivo che abbiamo inserito il link alle singole Aziende Sanitarie, le quali li hanno pubblicati nelle loro sezioni. Stiamo comunque verificando con gli uffici che anche le ASR rispettino tutti i criteri di trasparenza su questi dati, perché siamo convinti che sia un aspetto molto importante nei confronti dei cittadini e dei pazienti.

Dunque non c’è da preoccuparsi.

Siamo pienamente convinti che la trasparenza verso i cittadini sia fondamentale ed è per questo che siamo già al lavoro, comunque, per affinare la rilevazione dei dati e andare così a colmare anche questo valore negativo.

Questione vaccini. Tra poco dovrebbe iniziare la campagna vaccinale contro l’influenza. A che punto è la condizione della regione?

La vaccinazione antinfluenzale è partita il 7 di ottobre, in linea con le altre Regioni. L’invito che rivolgo ai cittadini è di aderire, soprattutto per coloro che sono nelle situazioni potenzialmente a rischio: anziani, persone fragili, bambini. Con la prevenzione, si evitano gli accessi al pronto soccorso che sono, purtroppo, una delle caratteristiche del periodo invernale e che negli ultimi anni hanno creato qualche problema, soprattutto nelle settimane in cui si registra il picco.

Passiamo adesso ad un tema più scottante, quello delle liste d’attesa. Subito dopo le elezioni il Presidente Cirio aveva spiegato che il primo impegno di questo secondo mandato sarebbero state proprio le liste d’attesa.

Il ribadire che risolvere il problema delle liste di attesa è una priorità non è uno slogan, ma la conferma di una volontà ben precisa che la Regione Piemonte ha preso negli ultimi mesi e che io ho messo in cima all’agenda del mio mandato, insieme a un problema ad esso strettamente legato: la revisione del CUP. Mi preme comunque ricordare che siamo di fronte a una criticità nazionale, tant’è che è intervenuto anche il Governo con una norma ad hoc che, ne sono certo, ci permetterà di migliorare anche su questo aspetto.

Quindi come pensate di risolvere concretamente questo problema e a che punto è l’iter in consiglio regionale su questo ambito?

Da parte nostra tutti i Direttori Generali hanno obiettivi di mandato per il recupero delle liste d’attesa per singola prestazione, quindi tutte le ASR del Piemonte sono in prima linea per raggiungere e superare per singola prestazione la produzione di riferimento, che è quella del 2019. Inoltre, con la gestione separata del paziente cronico – che deve essere preso in carico direttamente dalle ASR senza essere rimandato ai medici di medicina generale per l’impegnativa e la successiva prenotazione – il sistema ne dovrebbe beneficiare e liberare posti per i pazienti di primo accesso.

Per quanto riguarda il CUP invece?

Anche sul versante del CUP, l’impegno è massimo: stiamo preparando il nuovo capitolato per il CUP integrato con l’intelligenza artificiale e grazie all’hackathon, una maratona creativa in cui start up e portatori d’interesse si sono incontrate lo scorso 23 settembre per cercare idee innovative e soluzioni per il nuovo capitolato, stiamo lavorando affinché non nasca già vecchio e che dia una soluzione definitiva alle liste d’attesa. Inoltre a settembre Azienda Zero ha già avviato la procedura di gara per il rinnovo del servizio di call center e abbiamo colto l’occasione per intervenire anche su questo aspetto perché per avere un servizio efficiente è fondamentale avere personale motivato, formato e retribuito correttamente.

E ci sarà una collaborazione con la sanità privata?

Ci deve essere una collaborazione con la sanità privata. Il concetto è uno: la sanità privata può e deve fare parte del servizio sanitario nazionale. Quello che però deve diffrenziare la sanità pubblica da quella privata è che la pubblica deve avere il primato sull’indirizzo e nelle prescrizioni. Dunque non demonizziamo affatto al sanità privata.

Un’altra questione legata all’attualità è il possibile arrivo di infermieri dal Sudamerica o dall’India. Ci può raccontare che cosa sta avvenendo?

Questa è iniziativa congiunta tra la Conferenza delle Regioni e il Ministero. E parte dal fatto che molte regione negli ultimi anni hanno fatto scouting in Italia e all’estero per individuare operatori sanitari. Questi scouting però non sempre hanno avuto un buon esito, nel senso che a volte le persone venivano fermate perchè non c’era l’equipollenza dei titoli. Adesso, il tema è cambiare questo paradigma. Ovvero, non è più direttamente la regione a fare uno scounting ma si lavora con il ministero per l’equipollenza dei titoli e attraverso il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli si procede all’approvigionamento del personale.

Quello che è avvenuto oggi con l’India

Infatti, proprio oggi il ministero ha riconosciuto il titolo di “nurse” agli infermeri indiani, dunque da ora in poi è possibile assumere personale indiano senza fare l’equipollenza del titolo. E faremo cosi con altri paesi come Argentina, Brasile e Israele.

Rimanendo sempre sul tema, per concludere, come pensate, a livello regionale, di rendere questa professione attrattiva?

La carenza di infermieri è un tema nazionale sul quale non è sufficiente muoversi singolarmente come Regione. Certamente lavorerò a Roma, nell’ambito della Conferenza delle Regioni di cui sono vicario della Commissione Salute, per valorizzare le giuste istanze di una professione che è un caposaldo della sanità. In Piemonte stiamo facendo i concorsi, le Aziende sanitarie sanno che devono coprire i fabbisogni e siamo disponibili ad assumere tutte le iniziative che possano incentivare l’accesso alla professione, a partire dal tema della sicurezza negli ospedali che è fondamentale per garantire a chi lavora l’incolumità ed un ambiente privo di rischi.

State pensando anche ad alcuni incentivi?

Si, sono comunque al vaglio anche incentivi economici per chi lavora nelle aree più critiche, così come stiamo sperimentando per i medici di medicina generale delle montagne del Verbano Cusio Ossola, e lo scouting delle nazioni italofoni o ad alta specializzazione medica.

di Riccardo Minniti