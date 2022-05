Bacalhau Osteria omaggia il Portogallo per tutta la durata di Eurovision Song Contest

La febbre per la competizione canora internazionale impazza e si estende anche ai ristoranti e alle osterie torinesi. Dal 7 al 15 maggio il Ristorante di Fabio Montagna diventa la casa dei portoghesi.

Fabio Montagna, patron e chef di Bacalhau Osteria, è un vulcano di iniziative. La più originale lo ha portato ad aprire il dehors del suo locale sulla ex fermata del tram, in corso Regina Margherita a due passi dal Po.

Più che un tram era uno stop della cosiddetta metropolitana leggera di Torino, un obbrobrio che aveva imprigionato l’attraversamento di un intero isolato.

L’apertura del suo spazio esterno ha restituito ai cittadini un luogo che oggi è vitale, colorato, accogliente.

Bacalhau Osteria si caratterizza da sempre per i piatti portoghesi a base di baccalà islandese. Ecco perché Fabio ha pensato di offrire ospitalità a Casa Portogallo durante la competizione canora. Un omaggio al paese in gara con la cantautrice Maro e uno alla terra che tanto influenza la sua cucina.

Fabio Montagna

“Sin dall’apertura del ristorante – afferma Fabio Montagna – la mia cucina, e lo stesso nome del locale, è stata influenzata da quella portoghese, Paese che più di ogni altro al mondo ha messo al centro della propria tradizione il baccalà, l’unico luogo dove questa pietanza è il piatto nazionale. Ora che Torino si accinge ad accogliere il Portogallo durante uno dei più importanti eventi musicali al mondo non potevo che rendergli omaggio creando un menu dedicato accompagnato da vini e liquori portoghesi”.

Così con 20€, da sabato 7 a domenica 15 maggio, a pranzo e cena si può gustare un aperitivo portoghese con cinque petiscos (bacalhau a braz, caldo verde, caldeirada de bacalhau, bolinhos de bacalhau e acorda de bacalhau alentejana) accompagnati da un calice di vino portoghese (il Dao Branco Cantina Casa De Mauraz, importato da Lusitania Vini).

piatti portoghesi

In alternativa c’è il consueto menu degustazione portoghese di quattro portate a 30€: entrada do chef com base do bacalhau, bacalhau com grao, (insalata di baccalà con ceci e cipolla), caldeirada de bacalhau (zuppa di pesce e bacalhau con crostini) e bacalhau à braz (bacalhau cotto nel latte, con cipolla, patate fritte, tuorlo d’uovo e olive nere).

Se non avete mai assaggiato il bacalhau à braz non sapete che cosa vi siete persi finora.

Inaugurazione sabato alle 19.00 con accompagnamento musicale Vini & Vinile. Brani portoghesi in LP 33 giri curati da Food To Vision e Cocina Clandestina di Marco Fedele.

Informazioni e prenotazioni allo 0118397975.

http://www.bacalhau.it

Fabrizio Bellone