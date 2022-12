Barbera d’Asti e Nizza, ottimi segnali dalla vendemmia 2022

La 21^ edizione di Anteprima Barbera 2022 mette in mostra numerosi campioni interessanti per qualità, struttura e tenore alcolico.

La sala polifunzionale del Mercato Contadino di Campagna Amica di Asti ha ospitato la 21^ edizione di Anteprima Barbera, una speciale occasione di analisi e confronto della vendemmia 2022.

Al centro dell’attenzione venti etichette appena svinate provenienti da sette diversi areali della provincia di Asti: Castelnuovo Don Bosco, Asti, San Damiano, Moncalvese, Nicese, Canellese, Valle Bormida.

A commentare questi vini grezzi Vincenzo Gerbi, professore ordinario di Scienza e Tecnologia degli Alimenti presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, e Secondo Rabbione, direttore del Centro Studi Vini del Piemonte e vice direttore Coldiretti Asti.

Una degustazione cieca per apprezzare caratteri, identità e differenze dei diversi areali, ma anche per fare il punto su una delle vendemmie più complesse di sempre, per via della dirompente siccità.

In generale la Barbera ha resistito bene alle avverse condizioni climatiche, ma il troppo calore non le fa certo bene. Il millesimo 2022 presenta una riduzione delle rese del 15% ed il rapporto fra tannini e antociani è il più elevato degli ultimi sette anni considerati.

L’anticipo della vendemmia ha evitato la surmaturazione delle uve, la perdita degli antociani e l’eccessiva estrazione di tannini.

«Quella che si preannunciava come un’annata problematica, alla fine, si è rivelata una buonissima annata, di quelle che danno molte soddisfazioni in cantina» sostiene Rabbione.

Le valutazioni sui venti campioni sono risultate molto soddisfacenti, con alcune punte che lasciano presagire ottime potenzialità di affinamento, alternate ad etichette che saranno piacevoli da bere sin da subito.

Pur con alcune differenze di punteggio ben diciotto campioni sono stati classificati sotto la lettera A, quella che interpreta la qualità più elevata. Soltanto due esemplari rientrano nella categoria B, quella intermedia.

Non si sono riscontrate etichette difettose, al punto che nessuna Barbera si è posizionata sul gradino C, il più basso della scala di valori.

«Tutte Barbere interessanti, di media acidità e perfettamente equilibrate – questo il commento di Gerbi -. Il consiglio è di non superare i 15 gradi alcolici per favorire la bevibilità e, magari, anticipare un po’ la vendemmia senza compromettere la tannicità delle uve».

Queste le più interessanti annotazioni emerse nell’analisi dei diversi areali:

Barbera d’Asti nel comune di Montemagno

Buona acidità totale senza eccessi di acido tartarico, fermentazione perfetta, alcolicità esagerata al 17%. Colore impenetrabile, naso intenso, pulito e franco. Bocca rotonda e dolce.

Barbera d’Asti nel comune di San Damiano

Corpo snello, grande equilibrio che restituisce al palato tutti i profumi. Moderata alcolicità, di pronta beva e buona lunghezza.

Barbera d’Asti nel comune di Montegrosso

Perfetto rapporto tra antociani e tannini. Naso intenso di ciliegia, bocca morbida e fresca. Asciutto e sferzante.

Barbera d’Asti nel comune di Agliano

Fantastica intensità di profumi, con ciliegia, prugna e mela su tutti. Bocca gustosa ed equilibrata. Un vero modello di Barbera.

Barbera d’Asti nel comune di Sessame

Caratterizzata da bassissimi valori di solforosa. Profumo grato con rosa, sentori maturi di ciliegia e caramella. Tannica, di forte personalità. Molto valida.

Nizza nel comune di Nizza Monferrato

Concentrato al colore, vegetale, tannico, abbastanza robusto. Ottima potenzialità di affinamento.

Nizza nel comune di Vaglio Serra

Profumo intenso e piacevole di ciliegia macerata. Leggera tannicità, al palato davvero buona.

Anteprima Barbera si conferma come un momento fondamentale per viticoltori ed enologi grazie ai dati offerti dal Centro Studi Vini del Piemonte, che consentono di ampliare la conoscenza e comprendere il percorso da intraprendere in vigna e in cantina.

Fabrizio Bellone