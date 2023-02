Basket: al via la Coppa Italia a Torino

Al via da oggi -15 febbraio 2023 – al Pala Alpitour di Torino le Final Eight di Coppa Italia di basket. Campione in carica è l’Olimpia Milano, che si presenta anche con la prima testa di serie del tabellone.

La squadra di coach Ettore Messina affronterà nel match d’esordio la Germani Brescia dell’ex Amedeo Della Valle. Nella stessa parte del tabellone anche Pesaro e Varese.

Dall’altra parte la favorita è la Virtus Bologna, che se la vedrà ai quarti con la Reyer del nuovo coach Spahija. Nell’ultimo quarto il Derthona, finalista nel 2022, affronta Trento.

Per agevolare l’accesso dei tifosi, Gtt ha deciso di intensificare i passaggi delle due linee tram due ore prima e due ore dopo le gare.

Per quanto riguarda la linea 4, in orario diurno, è previsto un mezzo ogni sei minuti. Per la 10 ogni 8 minuti. In orario serale sono previste ulteriori corse dedicate al deflusso degli spettatori.

Come di consueto, si potrà programmare il proprio viaggio anche consultando le principali App di mobilità, come il Bot Orari GTT di Telegram, Moovit e MaTo.

Il calendario delle Final Eight

Mercoledì 15 febbraio 2023

ore 18.00: EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia

ore 20.45: Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese

Giovedì 16 febbraio 2023

ore 18.00: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

ore 20.45: Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino Eleven Sports

SEMIFINALI

Sabato 18 febbraio 2023

ore 18.00: Vincente Bologna – Venezia / Vincente Tortona – Trento

ore 20.45: Vincente Milano – Brescia / Vincente Pesaro – Varese

FINALE

Domenica 19 febbraio 2023 – ore 18.00