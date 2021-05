“Benvenuti a Torino! Ospitalità diffusa per l’accoglienza turistica di qualità” Oggi gli operatori del settore a confronto sul Turismo post-Covid

Oggi, alle 16, Wonderful Italy organizza un tavolo di confronto on-line gratuito sul turismo a Torino post Covid-19 con l’obiettivo di pensare, insieme ai principali operatori del settore, un nuovo inizio per il settore in seguito alla pandemia.

Dopo Palermo e Napoli, Torino è la terza tappa dell’incontro organizzato dalla società specializzata in ospitalità e dedicato in particolare ai proprietari e gestori di case vacanza e locazioni turistiche a Torino e in Piemontes.

Tra i relatori a confronto su dati, trend attuali e segnali incoraggianti per il rilancio del settore segnaliamo TurismoTorino e Provincia, Torino Airport, Osservatorio Turismo della Regione Piemonte e Assifero – Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale.

L’evento si terrà su piattaforma Google Meet.

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo: www.bit.ly/32FPmVL.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: progetti.speciali@wonderfulitaly.eu o contattare il 339/1697263.