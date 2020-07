Il tragico incidente si è verificato oggi intorno alle 13. Zia e nipote erano a bordo di una Fiat Seicento, alla guida Jack seduta accanto a lui Nicoletta Conte. Per cause ancora da comprendere l’auto si scontra frontalmente con una Fiat 500L nella strada che da Salussola porta a Brianco, nella provincia di Biella, in Piemonte.

La donna è morta sul colpo, il giovane ha lottato fino all’arrivo in ospedale a Novara dove è stato trasportato con l’eliambulanza.

Anche la conducente 59enne della Fiat 500L è rimasta ferita in modo grave ed è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Gli accertamenti della polizia municipale cercheranno di stabilire eventuali colpe per eccesso di velocità o distrazioni causate dall’utilizzo del cellulare durante la guida.

Venticinque anni dopo un destino tragico, quando i genitori di Jack Botsio sono morti in un incidente stradale nel Biellese, lui era un bambino di due anni, ed era stata proprio la zia Nicoletta a crescerlo come se fosse suo figlio. I due vivevano a Cavaglià e tutto il paese ricorda il dramma di quel bambino rimasto orfano.