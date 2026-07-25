“Blocco delle assunzioni sanitarie, ecco come stanno le cose”: intervista all’assessore Federico Riboldi

In questi ultimi giorni si è parlato di blocco di assunzioni nel comparto sanitario, soprattutto da parte delle opposizioni in Consiglio Regionale. In questa intervista, Federico Riboldi, assessore della sanità del Piemonte. ci spiega la situazione assunzioni e la difficoltà di trovare personale qualificato.

Assessore Riboldi, le opposizioni le hanno contestato un blocco delle assunzioni. Lei cosa risponde?

Rispondo con i numeri, che sono oggettivi. Parlare di blocco delle assunzioni significa descrivere una realtà che semplicemente non esiste. Dal 2019 a oggi il personale della sanità pubblica piemontese è aumentato di oltre 4.200 unità, con un aumento di 433 solo tra il 2024 e il 2025: un risultato che colloca il Piemonte tra le Regioni che hanno maggiormente investito sulle risorse umane.

Quello che abbiamo chiesto alle Aziende sanitarie non è di fermare le assunzioni, ma di fotografare con precisione la situazione esistente: quanti professionisti sono presenti, con quali competenze e dove sono impiegati. È un passaggio indispensabile per programmare meglio il futuro e distribuire le risorse dove servono di più.

Il nostro obiettivo non è assumere meno, ma assumere meglio, continuando a rafforzare il sistema sanitario pubblico.

I dati ci dicono che ci sono state oltre 4mila entrare nel comparto sanitario: dove sono state assunte più persone?

Le oltre 4.200 assunzioni hanno interessato l’intero sistema sanitario piemontese e tutte le Aziende hanno contribuito a questo risultato, naturalmente con numeri diversi in relazione alle loro dimensioni e ai rispettivi fabbisogni. Più che una graduatoria tra Aziende, quello che conta è il rafforzamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

Un dato significativo è che l’83% dell’incremento riguarda il comparto, cioè i professionisti che operano quotidianamente accanto ai pazienti. Sono cresciuti in modo importante gli operatori socio-sanitari, il personale infermieristico, i tecnici sanitari, i professionisti della riabilitazione e, parallelamente, anche la dirigenza sanitaria.

E dove invece ancora ci sono carenze?

Questo non significa che tutte le criticità siano superate. Continuiamo infatti a registrare difficoltà di reclutamento in alcune discipline mediche particolarmente carenti, come l’emergenza-urgenza, l’anestesia e rianimazione e alcune specialità ospedaliere, così come in alcuni territori più periferici e montani, dove attrarre professionisti è oggettivamente più complesso.

È proprio per questo che stiamo lavorando su due fronti: da una parte continuiamo ad assumere, dall’altra rendiamo il sistema più attrattivo e organizziamo meglio le risorse disponibili.

Uno dei settori più in difficoltà è quello degli infermieri: molti denunciano la carenza di personale: la Regione Piemonte cosa sta facendo?

La carenza infermieristica non riguarda soltanto il Piemonte, ma l’intero Paese e, più in generale, tutta l’Europa. Sarebbe poco serio sostenere il contrario.

Proprio per questo abbiamo deciso di affrontare il problema su più livelli. Da una parte continuiamo ad assumere e a valorizzare gli infermieri già presenti nel nostro sistema sanitario, investendo sull’organizzazione del lavoro e sulle competenze avanzate. Dall’altra stiamo lavorando per aumentare nel tempo il numero dei professionisti disponibili, collaborando con le Università e costruendo nuovi percorsi di formazione.

Gli infermieri rappresentano una figura centrale della sanità moderna. La loro professionalità è sempre più qualificata e il loro ruolo sarà sempre più determinante nella sanità territoriale, nelle Case della Comunità, nell’assistenza domiciliare e nell’emergenza-urgenza.

Vista la difficoltà di trovare personale infermieristico: state sviluppando strategia con paesi esteri? E se si con quali?

Sì, ma abbiamo scelto un approccio diverso rispetto a quello adottato in molti altri contesti. Non vogliamo limitarci a reclutare professionisti già formati: vogliamo contribuire direttamente alla loro formazione, così da garantire fin dall’inizio standard pienamente allineati a quelli del nostro Servizio sanitario.

Per questo la Regione, attraverso Azienda Zero, ha promosso un percorso di collaborazione tra gli Atenei piemontesi e alcune Università straniere, che ha portato alla nascita di innovativi corsi di laurea con doppio titolo.

Sono percorsi in lingua italiana?

Si tratta di percorsi universitari svolti in lingua italiana, costruiti sui programmi formativi italiani e condivisi con le nostre Università. Gli studenti conseguono un doppio titolo accademico e arrivano quindi alla laurea con una preparazione già conforme agli standard richiesti dal nostro sistema sanitario.

Sono già stati avviati due percorsi: uno tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Argirocastro e uno tra l’Università di Torino e l’Università Statale di Tirana. Sono inoltre in corso interlocuzioni con l’Uzbekistan per sviluppare iniziative analoghe.

Naturalmente tutto il percorso si svolge nel pieno rispetto della normativa italiana: i titoli vengono verificati, l’iscrizione è subordinata alle procedure previste dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche e ogni professionista può operare solo dopo aver ottenuto tutte le certificazioni richieste.

Perché il ruolo dell’infermiere non è più attrattivo nel pubblico, secondo lei?

Credo che la domanda vada allargata. Oggi la professione infermieristica è meno attrattiva non soltanto nel servizio pubblico, ma in gran parte dell’Europa. Le ragioni sono molteplici: l’invecchiamento della popolazione, la crescita del fabbisogno assistenziale, la riduzione dei giovani che scelgono questo percorso universitario e, dopo gli anni della pandemia, un cambiamento nelle aspettative lavorative delle nuove generazioni.

E che cosa si può fare a riguardo?

Non basta aumentare gli stipendi, pur essendo un tema importante sul quale chiediamo un impegno nazionale. Occorre migliorare anche le condizioni di lavoro, valorizzare le competenze, offrire prospettive di crescita professionale e investire in tecnologie e organizzazione.

L’infermiere è una figura sempre più centrale nella sanità del futuro e il nostro compito è creare le condizioni perché i giovani tornino a vedere questa professione come una scelta qualificante, di grande responsabilità e di forte valore sociale»