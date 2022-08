Bolle di Malto: a Biella la vetrina delle birre artigianali italiane

Da giovedì 25 a lunedì 29 agosto sesta edizione della rassegna in collaborazione con Slow Food. Presenti centinaia di birre artigianali in arrivo da tutto il territorio nazionale.

Piazza Martiri della Libertà a Biella si appresta a diventare un enorme birreria, capace di contenere al suo interno i prodotti di una ventina di birrifici artigianali da tutta la penisola.

La manifestazione, in programma dal 25 al 29 agosto, si chiama Bolle di Malto. È prevista su una superficie espositiva di circa 7 mila metri quadri, corredata da cucine di strada, laboratori del gusto e da tanta musica.

Domenica 28 avverrà l’assegnazione dei premi Bolle di Malto, previsti per il birrificio maggiormente sostenibile, la birra più creativa e la migliore collaborazione fra mastri birrai.

La rassegna rientra tra le tappe di avvicinamento a Terra Madre – Salone del Gusto, in programma a Torino dal 22 al 26 settembre, grazie alla collaborazione con Slow Food.

All’interno di Bolle di Malto trovano spazio anche alcuni dei birrifici premiati nell’ultima edizione della Guida Birre d’Italia dell’associazione braidese.

In Piemonte sono sei quelli recensiti con la chiocciola: Beba a Villar Perosa (TO); Croce di Malto a Trecate (NO); Elvo a Graglia (BI); LoverBeer a Marentino (TO); Montegioco a Montegioco (AL); Troll a Vernante (CN).