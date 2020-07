Bollettino Coronavirus, dati in crescita: 2 morti e 16 contagi in più

Aumentano i decessi di persone positive al Covid in Piemonte. Nel consueto bollettino dell’Unità di Crisi della Regione si legge che sono 2 i morti in più rispetto a ieri, di cui nessuno registrato oggi. Il totale dei decessi sale così a 4.125.

Salgono anche i contagiati: 16 in più rispetto a ieri, di cui 11 asintomatici. Il totale dei positivi al virus sale a 31.594.

I guariti in più sono 14, per un totale di 26.007 persone che hanno superato il virus.l.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariato rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 141 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 646.

I tamponi diagnostici finora processati sono 483.764, di cui 265.495 risultati negativi.