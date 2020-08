Bonus vacanze. Non è da “tutto esaurito”!

Con l’arrivo di agosto i pensieri vanno alle ferie.

Con il Decreto Rilancio, il Governo ha provato a sollevare il comparto alberghiero dalla crisi seguita all’emergenza Coronavirus con l’istituzione del “Bonus Vacanze”.

Ma sembra che conti alla mano, il bonus per andare in ferie non stia dando i risultati attesi.

Secondo Federalberghi, il 46% le strutture alberghiere sul territorio nazionale accettano il buono.

La stessa Federalberghi ha stipulato un protocollo con l’Abi in modo che gli albergatori possano ricevere in tempi brevi il rimborso e ha chiesto anche l’estensione per i portali dei viaggi online, visto che molti italiani usano proprio questi siti per prenotare (Booking, Airbnb, Expedia, ecc…).

I problemi sorgono su strutture che non accettano il buono per soggiorni brevi o impongono tetti di spesa.

Sulla riviera romagnola ci sono strutture che hanno alzato i prezzi, una volta saputo che il turista voleva usare il bonus, denuncia l’Unione per la Difesa dei Consumatori dell’Emilia Romagna.

Truffe tra finti villeggianti e alberghi sono state segnalate in Campania: il consumatore chiede alla struttura di dividere il bonus senza soggiornare.

Il bonus ha un valore massimo di 500 euro per famiglie di almeno 3 persone.