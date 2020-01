Cinema: a Torino l’anteprima di Ancora pochi passi

Giovedì 30 gennaio alle ore 21.00 al Cinema Massimo di Torino ci sarà l’anteprima italiana del nuovo film del regista Pupi Oggiano, scritto con Antonio Tentori e Gabriele Farina, “Ancora pochi passi”.

Una scena del film girato sotto la Mole

Un film indipendente, realizzato interamente in Piemonte nella splendida cornice di Torino, a Pianezza e sul Lago d’Orta. Un viaggio attraverso le bellezze della Regione che fanno da sfondo alle storie cupe e misteriose dei protagonisti del film. Le musiche sono integralmente scritte da Pupi Oggiano per una colonna sonora suggestiva pensata appositamente per il film.

I protagonisti sono Diego Casale, Giorgia Lorusso, Omar Vestri, Valentina Anselmi e Maurizio Terenzi. Nel cast figurano anche Anna Stolder, Sabrina Siciliano, Tiberio Ferracane e Maurizio Parietti.

Diego Casale commenta così l’attesa anteprima: “Aspettatevi una trama coinvolgente ed avvincente. Pur non potendo svelare nulla in merito, posso anticiparvi che il mio personaggio è un uomo combattuto e che combatte, portatore di valori non sempre positivi ma che cela nella sua anima una verità nascosta. Il regista Pupi Oggiano, come Dario Argento, è follemente innamorato di Torino e la città diventa per lui fonte di ispirazione. La magia di questa città misteriosa lascia senza parole. Un film indipendente con un gusto poetico unico, intrigante e da godersi in sala al buio davanti al grande schermo”.

Alla prima del film sarà presente il regista, Pupi Oggiano, gli sceneggiatori, Antonio Tentori e Gabriele Farina, il protagonista Diego Casale e l’intero cast artistico e tecnico.

Testo a cura di Matteo Lester Viora