Bus gratuiti da Limone Piemonte per raggiungere gli impianti della Riserva Bianca

Si tratta di un servizio gratuito di autobus per raggiungere le piste della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Il servizio è organizzato in concomitanza con i treni straordinari della neve (anch’essi gratuiti) che mettono in collegamento le località di Tenda e di Limone Piemonte, per sopperire all’impossibilità di raggiungere la località sciistica in auto attraverso la valle Roya.

Il bus navetta della compagnia Chiesa può trasportare, secondo le normative COVID vigenti, un massimo di 20 passeggeri per ogni corsa e copre la tratta compresa tra la stazione ferroviaria di Limone Piemonte e gli impianti di risalita.

Il servizio è offerto dall’ATL del Cuneese, tutti i fine settimana, fino al 27 febbraio.

Il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi e il Direttore Salvestrin dichiarano: “Riteniamo utile in questo momento mantenere vivo l’interesse sulla nostra destinazione e sulla stazione sciistica di Limone Piemonte in particolare. Nonostante il clima insolito e grazie all’impegno costante della stazione, le piste sono ben innevate e i servizi turistici sono aperti agli sciatori. Il transfer con bus navetta viene dunque riconfermato nell’ottica di agevolare il più possibile gli amanti della neve offrendo loro un utile servizio su misura.”

Per informazioni: Ufficio Turistico IAT di Limone Piemonte – tel. 0171 925 281 – iat@limonepiemonte.it