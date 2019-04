Cagliari-Torino: cronaca live (0-0)

30′: Baselli a terra in area cagliaritana dopo una bella giocata a seguire. Timide proteste.

28′: pericoloso centro di Faragò, nessuno tocca….

27′: corner per il Cagliari, senza esito.

25′: ci prova Rincon con un diagonale rasoterra, palla fuori.

22′: corner di Ansaldi, palla sul fondo.

18′: la partita ristagna. Netta prevalenza delle difese sugli attacchi.

11′: Ionita da fuori, scheggiata la traversa.

8′: ci prova Baselli, ancora bravo Cragno.

7′: cross di Baselli, palla a Ansaldi che lavora la palla poi tenta il diagonale. Para Cragno.

6′: cross di Pellegrini, testa di João Pedro, palla alta.

2′: ammonito Rincon.

1′: subito un corner per il Cagliari, respinge la difesa.

Tre punti imperdibili per il Toro, se vuole rimanere agganciato al treno Europa, lucrando la sconfitta patita ieri sera dalla Lazio in casa del Milan. Squalificato Belotti; Zaza in campo dal primo minuto.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’