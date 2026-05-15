Cagliari-Torino: le probabili formazioni

Dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo, il Torino torna in campo contro il Cagliari. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Torino.

Cagliari-Torino: cosa dicono le statistiche

Ultime due partite prima di chiudere definitivamente le porte di una stagione mediocre: arriva il finale di stagione per il Torino di Roberto D’Aversa, ancora non sicuro sulla sua permanenza per la prossima stagione. Il Toro affronterà i sardi di Pisacane, ancora non salvi aritmeticamente: una partita che arriva esattemente sette giorni prima del derby contro la Juventus.

Come vi stiamo raccontando da settimane, la dirigenza guidata da Urbano Cairo e Gianluca Petrachi non ha ancora scelto chi sarà alla guida della squadra nella prossima stagione: di certo sappiamo che Gennaro Gattuso ha rifiutato la proposta, ritenuta economicamente non adeguata. Altre possibilità sono quelle di Ivan Juric e Daniele De Rossi, attualmente allenatore del Genoa.

Questa partita celebra anche l’inizio della settimana del derby: l’inizio, secondo le ultime informazioni, del disgelo del popolo granata che dovrebbe essere presente in massa allo stadio per questa importante per la città e fondamentale per la tifoseria.

Inoltre, dando un’occhiata alle statistiche si nota come i risultati tra queste due squadre nelle sfide giocate in Sardegna siano in parità: due vittorie a testa nelle ultime cinque ed un pareggio. Lo scorso anno si concluse 3-2 in favore del Cagliari.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Obrador; Simeone, Njie. All. D’Aversa.

Dove vedere la partita

La partita tra i sardi e i granata sarà visibile su Dazn a partire dalle 20,45 di domenica 17 maggio.