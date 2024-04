Calici&Gusto apre un mese di vini del Pinerolese

Ad aprile torna Calici Pinerolesi, anticipata e seguita da alcune iniziative che vedono protagonista la viticultura di quella parte della provincia di Torino.

Domenica 14 aprile a Pinerolo torna Calici Pinerolesi, evento dedicato al vino e alle bellezze del patrimonio storico-artistico della città di Pinerolo.

Giunta alla seconda edizione la rassegna si sviluppa nel centro storico e ripropone l’incontro dei produttori e delle loro etichette attraverso due itinerari: uno per gli amanti del vino, l’altro gli appassionati della cultura.

Zipnews ne parlerà ancora nei prossimi giorni.

Come contorno a Calici Pinerolesi la Fondazione Malva Arnaldi organizza un mese di aprile dedicato ai vini di questo angolo di provincia di Torino.

Qui si vinificano vitigni affermati in gran parte del Piemonte, come Barbera, Dolcetto e Freisa, ma anche chicche autoctone come Doux d’Henry e Ramìe.

Del Ramìe e dei suoi vigneti eroici tra Perosa Argentina e Pomaretto Zipnews ha scritto QUI.

Venerdì 5 aprile la Biblioteca Alliaudi di Pinerolo ospita un talk intitolato Calici&Gusto in Città.

Prevede una conferenza su vini e cambiamento climatico, abbinata ad una masterclass sulle etichette pinerolesi.

Partecipano Lorenzo Pizzini, Clara Manganaro, Luca Cavallo, Gianluca Morino e Luca Rostagno.

Si svolge dalle 18 alle 20 in via Battisti 11.

Costo 25 euro. Prenotazione obbligatoria al 3333100899.

Lunedì 8 aprile ci si sposta in via Des Ambrois 1a a Torino, dove CheeseTo ospita una cena dedicata agli abbinamenti con le doc pinerolesi.

Curiosità e aneddoti raccontati direttamente dai produttori, con degustazione di formaggi, salumi, battuta al coltello, tagliatelle, cheesecake.

Costo 25 euro. Prenotazioni al 3299239990.

Il programma si conclude domenica 21 aprile al Loft di Pinerolo, in via Giovanni Giolitti 7, con un appuntamento dedicato ai ragazzi.

Sarà un incontro riservato agli under 35, pensato per diffondere tra i giovani la cultura del vino di qualità e l’importanza di scegliere le giuste etichette, magari a chilometro zero.

La serata si svolge dalle 18 alle 20 con una masterclass di sei vini alla cieca che vuole essere poco accademica, ma molto coinvolgente e divertente.

Costo 10 euro. Prenotazione obbligatoria: 3333100899 – info@madeinpinerolo.it

Un mese di aprile dedicato ai vini del Pinerolese che si svolge in collaborazione con Associazione Pinerolo & Valli Experience, Consorzio Vittone, Consorzio di Tutela e Valorizzazione DOC Pinerolese, AIS Piemonte, Associazione Amo Pinerolo, Turismo Torino e Provincia, Consorzio Turistico Pinerolese.

Sono coinvolte le aziende agricole Giro di Vite, Cantina Dai Dellerba, L’Autin, Beltramo Vini, Le Marie, Vin del Roc, Lorenzo Pizzini.

Protagoniste anche due aziende produttrici di olio: Santa Caterina e Azienda La Mimosa.