Cambiamento climatico e sostenibilità, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ci ragiona

Il 30 novembre ad Asti un convegno dedicato alle conseguenze del cambiamento climatico in ambito agricolo e alle ricerche in corso per affrontarlo. Il programma della giornata.

Il 30 novembre alle ore 9.30, presso il salone della Banca di Asti, si terrà un convegno sul tema Cambiamento climatico e sostenibilità economica nel settore vitivinicolo, promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e dalla Banca di Asti.

Si tratta di un’occasione di divulgazione e di sensibilizzazione dei problemi legati alla crisi climatica che la viticoltura sta affrontando e che coinvolgono sempre più da vicino le aziende agricole e le cantine. L’iniziativa sottolinea l’impegno dei due enti nel trovare una risposta concreta a partire dai dati che la ricerca scientifica e la sperimentazione in ambito agricolo mettono a disposizione.

«La volontà del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato è quella di creare un dialogo tra viticoltori ed enti creditizi affinché possano nascere nuovi interessi e investimenti rivolti alla viticoltura. – dichiara il Presidente del Consorzio Vitaliano Maccario -. In quanto rappresentanti di piccole e grandi realtà del mondo vitivinicolo del nostro territorio lavoriamo affinché si sviluppino nuove forme di collaborazione e cooperazione che possano aiutare nella crescita e nell’innovazione le realtà che tuteliamo».

Il Convegno sarà aperto da Luca Mercalli, divulgatore e climatologo, che affronterà il tema legato ai rischi connessi al cambiamento climatico e alle possibili soluzioni per il futuro.

PROGRAMMA