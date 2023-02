Speciale cambiamento climatico in Piemonte: il 2022 l’anno peggiore di sempre [prima parte]

Nonostante le piogge di dicembre e gennaio, la portata del fiume Po è ancora tre volte sotto la media e in province come quella di Vercelli gli invasi si sono ridotti del 70 per cento rispetto all’anno scorso. Il 2023 parte già in salita nell’area della Baraggia, tra Vercelli e Biella: gli invasi sono ai minimi termini, garantiscono solo l’uso idropotabile. Senza pioggia, l’irrigazione delle risaie e dei campi è a rischio. Il Po a secco: rispetto allo scorso anno la portata si è ridotta quasi del 50 per cento. Gli esperti avvisano che la situazione attuale è già su valori di estrema siccità.

Si susseguono, così da mesi, notizie allarmanti sulle condizioni ambientali in Piemonte: la siccità, le carenze idriche, l’abbassamento dei fiumi e l’innalzamento delle temperature.

Senza acqua e anche senza aria di qualità, Torino e Asti risultano tre le città più inquinate d’Italia. A rivelarlo è il report annuale di Legambiente. I capoluoghi piemontese dovrebbero ridurre – si legge nel documento – del 43% i livelli di polveri sottili.

Per fare il punto oggi sulle condizioni climatiche bisogna guardare a quanto è accaduto nel 2022. Lo abbiamo chiesto a Angelo Robotto, direttore di Arpa Piemonte. “Dall’analisi degli ultimi dati sulle condizioni climatiche del 2022 è emerso che la temperatura è stata frequentemente al di sopra della norma. Da questa anomalia è chiaro il forte impatto che ne deriva. Anche in passato c’erano stati 42 gradi ma per periodi di breve durata mentre ora magari non tocchiamo questi picchi ma abbiamo temperature frequentemente al di sopra dei livelli di norma. Dunque, i due problemi principali sono: quanto frequentemente fa più caldo e quanto piove meno. Su questo un dato è che nel torinese la precipitazione ha registrato un valore inferiore del 50% rispetto alla media, misurata nel periodo che va dal ’91 al 2020. Nell’Alessandrino abbiamo avuto dei valori di meno 60%”.

Che cosa preoccupa maggiormente? “Il connubio tra carenza di precipitazioni e temperature sempre superiori alla norma hanno fatto sì che l’annata 2022 sia stata veramente particolarissima, forse la peggiore di sempre. Nel 2003 ci fu la temperatura più alta, nel 1994 ci fu il periodo di 137 giorni di non pioggia rispetto ai 111 del 2022, però, il connubio di questi elementi – assenza prolungata di pioggia e temperature frequentemente al di sopra della media – ha creato senza dubbio un nuovo scenario”.

Il clima, ma soprattutto il cambiamento climatico, che tutti noi stiamo affrontando e di cui siamo ormai consapevoli ha delle profonde basi sociali. È causato dalle attività umane sul pianeta e per questo genera effetti sulla vita delle persone. Per approfondire a quali conseguenze andiamo e andremo incontro, abbiamo interpellato il professor Dario Padovan che insegna Sociologia del Cambiamento climatico all’Università degli Studi di Torino. “È necessario ragionare in termini non solo ambientali ma anche sociali quando si parla di cambiamenti climatici. Le società si devono adattare. Dai nostri studi emerge che noi utilizziamo un quantitativo di energia enorme per muovere il pianeta. E la usiamo per alimentare la tecnosfera, ovvero una marea di strumenti tecnici, a cui abbiamo sottratto lavoro. Abbiamo sottratto quindi l’energia muscolare delle persone per sostituirla con dispositivi tecnici che richiedono l’utilizzo di energia esosomatica, esterna all’energia delle persone, delegando loro tutta l’energia che avremmo potuto svolgere con i nostri corpi”.