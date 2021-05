“Cambiare parole”: oggi l’ultimo appuntamento con “Nuovi Mondi” di Biennale democrazia e Polo del ‘900

Cambiare parole è il quarto e ultimo appuntamento del programma Nuovi Mondi che Biennale Democrazia e Polo del ‘900 propongono come anticipazione e preparazione di Un pianeta, molti mondi, settima edizione di Biennale Democrazia che si terrà dal 6 al 10 ottobre 2021.

Noi siamo le parole che usiamo: le parole sono un atto identitario individuale. Al contempo, siamo anche animali sociali, e la nostra partecipazione alla polis avviene proprio tramite le parole, che ci permettono di essere la specie più aggregata, come scrive Tullio De Mauro. Infine, le parole ci servono per nominare il mondo e per parlarne. Ma cosa succede quando le usiamo non per costruire, ma per distruggere? Quanto ne siamo consapevoli? E quando, invece, siamo vittime dei proiettili verbali altrui come possiamo sottrarci ai loro colpi? Insomma, che cos’è l’odio, come si manifesta e come possiamo uscire dalle sue trappole?

In collaborazione con Fondazione De Gasperi (Roma).

Intervengono:

Vera Gheno , professoressa nel corso di laurea di Scienze Umanistiche per la Comunicazione Università di Firenze

, professoressa nel corso di laurea di Scienze Umanistiche per la Comunicazione Università di Firenze Federico Faloppa , professore di Storia della lingua italiana e di Sociolinguistica Università di Reading

, professore di Storia della lingua italiana e di Sociolinguistica Università di Reading Giovanni Maddalena, professore ordinario di Filosofia teoretica Università del Molise

Modera: Giada Giustetto, formatrice di Biennale Democrazia.