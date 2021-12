Capirne di più sui Bitcoin? Se ne parla oggi online a Giovedì Scienza

Oggi, 9 dicembre a GiovedìScienza, Marco Mezzalama, professore emerito del Politecnico di Torino, interviene su un tema di grande attualità e molto dibattuto: i bitcoin e dei modelli economici alla base della nuova moneta digitale.

L’appuntamento è alle 17,45 in streaming su www.giovediscienza.it.

Una novità assoluta per GiovedìScienza: il nuovo format FAQ vedrà infatti protagonista il pubblico che avrà l’opportunità di costruire l’incontro inviando le domande ai relatori prima della conferenza.

Sul sito di GiovedìScienza (https://www.giovediscienza.it/it/appuntamenti/529-ma-i-bitcoin-sono-soldi-veri) sono infatti a disposizione un video introduttivo e materiali di approfondimento sull’argomento dell’incontro che potranno essere utili al pubblico per formulare le proprie domande.

La rivoluzione digitale sta cambiando il mondo, e l’economia non fa eccezione. Uno dei fenomeni più significativi, diremmo rivoluzionari, è la nascita delle monete digitali (tra le quali la prima e più famosa è bitcoin, nata a quanto sembra nel 2008), che sovvertono il presupposto fondamentale della moneta classica, garantita da una Banca Centrale.

La tecnologia alla base dei bitcoin è la cosiddetta blockchain. La blockchain si pone l’obiettivo di costruire un meccanismo informatico che permetta di tenere traccia in modo indelebile delle transazioni finanziarie. Durante l’incontro parleremo non solo degli aspetti tecnologici alla base dei bitcoin, ma anche, soprattutto, dei modelli economici sottostanti, delle “regole del gioco” nel mondo delle monete digitali e di quanto ci possiamo fidare di loro. Tenendo conto, tra gli altri, di due elementi: un bitcoin che nel 2011 valeva circa un euro, oggi vale decine di migliaia di euro; di recente uno stato sovrano, El Salvador, ha assunto il bitcoin come moneta legale.

Marco Mezzalama dal 1986 è professore ordinario di Sistemi di Elaborazione al Politecnico di Torino. Attualmente è Emerito nello stesso Politecnico. Dal 1993 al 2012 ha ricoperto la carica di Vice Rettore per i sistemi informativi e di Prorettore vicario (2001-2005). È vicepresidente dell’Accademia delle Scienze di Torino. Autore di più di 150 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, è stato revisore di prestigiose riviste a diffusione internazionale e revisore di progetti di ricerca in ambito europeo. È stato ed è membro di CdA o Advisory Board di prestigiosi enti di ricerca e di società quotate in borsa. Attualmente è presidente della Fondazione di ricerca LINKS.

www.giovediscienza.it