Oggi riprendono le visite al castello di Moncalieri, con la novità della Cappella Reale

Da oggi, domenica 28 giugno, novità nel percorso “Castello Segreto” del Castello di Moncalieri, che riprende le visite al pubblico includendo anche la Cappella Reale,i grazie a uno speciale accordo tra MiC – Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali del Piemonte, Consorzio delle Residenze Sabaude, Comune di Moncalieri e Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.

Un tassello fondamentale nella storia della residenza, testimone degli interventi commissionati nell’ultimo quarto del Settecento da Vittorio Amedeo III per Moncalieri, che integra così il percorso ideato dagli Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri per far scoprire al pubblico – ogni 4° domenica del mese – la Residenza sotto un’altra luce, aprendo gli spazi aulici in uso all’Arma dei Carabinieri. La Cappella, infatti, parte del percorso museale, ospita anche le cerimonie religiose del Reggimento Carabinieri “Piemonte”, che ha sede nel Castello.

Come ad ogni appuntamento, anche a giugno i rievocatori di Le Vie del Tempo approfondiranno, con i loro tableaux vivants, un tema diverso legato alla tradizione sabauda e alle vicende del Castello. Questo mese sarà dedicato a “Viaggi, visite e villeggiature”: con la bella stagione le residenze, con i loro verdi parchi, si trasformavano in luoghi di piacere e socialità; una giornata per rivivere giochi, svaghi e passatempi della Corte nei mesi estivi rievocando anche la visita, a Moncalieri, del Re di Napoli che giunse in Piemonte sotto il nome di Conte di Castellammare. La visita si conclude con un’esperienza alla scoperta del vermouth e del cioccolato grazie alla partnership con Chazalettes, Pfatisch e Choco Story Torino.

Info, calendario completo e prenotazioni: Castello Segreto