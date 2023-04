C’è Vinicio Capossela per il concerto gratuito del XXV Aprile a Torino. Prenotazioni dal 17 aprile

Torino celebra il 25 aprile, data simbolo della rinascita del Paese nel suo 78esimo anniversario, con un ricco calendario di appuntamenti e un evento speciale: il concerto ‘Voi che passate il testimone’ di Vinicio Capossela all’Auditorium ‘Giovanni Agnelli’ del Lingotto.

Il concerto, aperto al pubblico (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a partire dal 17 aprile) è promosso dalla Città di Torino, realizzato da Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione con il Polo del ‘900, con il sostegno del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana del Consiglio Regionale del Piemonte.

In merito al titolo e all’idea del suo spettacolo Vinicio Capossela racconta:

“Su un muro di cemento lungo la pista ciclabile di Scandiano (Re) nella biciclettata del 25 aprile scorso ho visto dipinti una trentina di nomi di donne. Nomi che oggi non si usano più, soppiantati da altri, più alla moda.

Nomi che difficilmente avevano un onomastico, figli piuttosto dell’amore per la letteratura, l’opera e il teatro, nomi che da soli ci parlano di un’altra Italia, l’Italia della resistenza e del dopoguerra.

Sul muro era scritto: ‘omaggio alle staffette partigiane’.

Il ruolo avuto dalle donne nella resistenza è fondamentale, e non abbastanza riconosciuto. Tra le azioni che hanno svolto c’è stata soprattutto quella di fare guerra alla guerra.

Di conservare e tenere vivo ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta: il valore stesso della vita.

Quel loro farsi madri, figlie, sorelle e compagne dell’umanità ci sia d’esempio e ci sorregga ora che sentiamo il mostro risorgere sotto i nostri piedi ed è necessario passare il testimone. Noi tutti abbiamo ricevuto un testimone (e la parola martire in greco significava testimone), come in una lunga staffetta in cui si corre per l’affermazione della cultura della vita su quella della morte.

Una corsa che non è il fine ma il mezzo, perché mai su questa terra la pace e la giustizia e l’affrancamento dal bisogno saranno dati per acquisiti, ma sempre ci sarà da tenerli in vita lottando, a partire dalla nostra coscienza.

Questi valori che sono il testimone da passare saranno l’oggetto del concerto del 25 aprile a Torino, città medaglia d’oro della resistenza, la città di Gramsci e Primo Levi, città-coscienza di questo paese.

La canzone ‘Staffette in bicicletta’ fa parte di un disco che contiene tredici canzoni urgenti che sono i beni rifugio che personalmente metterei in quel Testimone, in questi giorni in cui siamo chiamati a raccoglierlo”.

Tra gli artisti che il 25 aprile passeranno il testimone sul palco con Vinicio Capossela ci saranno Mara Redeghieri, il collettivo di cantautrici femministe “Canta fino a dieci” la band Achtung! Banditen e la Banda musicale del corpo Polizia Locale della Città di Torino.

Martedì 25 aprile, ore 21 – Concerto ‘Voi che passate il testimone’ di Vinicio Capossela all’Auditorium ‘Giovanni Agnelli’ del Lingotto.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dal 17 aprile. Il pubblico potrà scegliere il posto numerato sul sito www.fondazioneperlaculturatorino.it biglietteria tel 011 01124777.

Se ancora disponibili i biglietti verranno distribuiti il giorno stesso direttamente all’Auditorium del Lingotto da 45 minuti prima dell’inizio del concerto.