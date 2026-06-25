“Che bella estate!”: Torino si accende con i Punti Estivi e le piscine aperte

Spettacoli, concerti, cinema all’aperto, laboratori per bambini e sport nei quartieri. Pende il via la programmazione estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Torino e realizzata da Fondazione per la Cultura Torino, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e la collaborazione di Turismo Torino e Provincia.

Il calendario completo e aggiornato in tempo reale è consultabile sul portale eventi.comune.torino.it

Di seguito, la guida completa ai 10 Punti Estivi e il piano di apertura delle piscine circoscrizione per circoscrizione.

La mappa dei 10 Punti Estivi 2026

Evergreen Fest (Parco della Tesoriera): Dal 4 giugno al 19 luglio (con appendici fino al 30 agosto), l’Associazione Tedacà firma un ricchissimo menu di concerti live, tribute band, silent disco, spettacoli di magia, cabaret, talk con artisti e proiezioni cinematografiche.

Dal 4 giugno al 19 luglio (con appendici fino al 30 agosto), l’Associazione Tedacà firma un ricchissimo menu di concerti live, tribute band, silent disco, spettacoli di magia, cabaret, talk con artisti e proiezioni cinematografiche. Estate a Sud (Mirafiori Sud): Fino al 26 settembre un cartellone diffuso tra la Casa nel Parco, CPG, Orti Generali, TeatrAzionE, Punto 13 e il Mausoleo della Bela Rosin. In programma musica, teatro, circo, talk scientifici e attività di benessere per anziani e famiglie.

Fino al 26 settembre un cartellone diffuso tra la Casa nel Parco, CPG, Orti Generali, TeatrAzionE, Punto 13 e il Mausoleo della Bela Rosin. In programma musica, teatro, circo, talk scientifici e attività di benessere per anziani e famiglie. Hiroshima Sound Garden (Via Bossoli 83): Lo storico spazio di Hiroshima Mon Amour propone eventi pomeridiani e serali fino al 30 settembre con live di musica contemporanea, pièce teatrali e incontri con autori.

Lo storico spazio di Hiroshima Mon Amour propone eventi pomeridiani e serali fino al 30 settembre con live di musica contemporanea, pièce teatrali e incontri con autori. Tutti Frutti (San Salvario): Fino al 25 settembre l’Agenzia per lo sviluppo locale trasforma il cortile della Casa del Quartiere e l’Aiuola Ginzburg in un hub culturale con oltre 30 appuntamenti tra cinema, musica e attività di movimento sotto i tigli.

Fino al 25 settembre l’Agenzia per lo sviluppo locale trasforma il cortile della Casa del Quartiere e l’Aiuola Ginzburg in un hub culturale con oltre 30 appuntamenti tra cinema, musica e attività di movimento sotto i tigli. Estate of Mind (Parco del Valentino): Banda Larga APS anima il parco e il Magazzino sul Po fino al 30 settembre con un mix di cinema all’aperto, danza contemporanea, laboratori e poesia performativa.

Banda Larga APS anima il parco e il Magazzino sul Po fino al 30 settembre con un mix di cinema all’aperto, danza contemporanea, laboratori e poesia performativa. Se dici Estate (Polo Lombroso 16): Spettacoli dal vivo, rassegne e formazione a cura dell’Associazione Nessuno APS. Al centro dei dibattiti i temi della qualità della vita urbana, dell’inclusione e dell’ambiente (fino al 30 settembre).

Spettacoli dal vivo, rassegne e formazione a cura dell’Associazione Nessuno APS. Al centro dei dibattiti i temi della qualità della vita urbana, dell’inclusione e dell’ambiente (fino al 30 settembre). Il coraggio di essere felici (Vallette): Stalker Teatro firma la rassegna di Officine CAOS (Piazza Montale) fino al 31 luglio. Spettacoli dal vivo nazionali e locali si alternano a passeggiate architettoniche nel quartiere e letture animate.

Stalker Teatro firma la rassegna di Officine CAOS (Piazza Montale) fino al 31 luglio. Spettacoli dal vivo nazionali e locali si alternano a passeggiate architettoniche nel quartiere e letture animate. Impatto Zero (Vanchiglia/Regio Parco): Fino al 14 luglio l’Arena Manin e Musica alla Spina ospitano i concerti, i cori e i laboratori di Fondazione Cantabile incentrati sul tema della sostenibilità ambientale.

Fino al 14 luglio l’Arena Manin e Musica alla Spina ospitano i concerti, i cori e i laboratori di Fondazione Cantabile incentrati sul tema della sostenibilità ambientale. Cinema in Famiglia (Sedicesima edizione): Dal 27 giugno al 31 agosto la rassegna itinerante dell’Associazione Zampanò porta il grande cinema e i documentari al Parco Rignon, Piazza Delpiano, Piazzale Rostagno, via di Nanni e al Mausoleo della Bela Rosin.

Dal 27 giugno al 31 agosto la rassegna itinerante dell’Associazione Zampanò porta il grande cinema e i documentari al Parco Rignon, Piazza Delpiano, Piazzale Rostagno, via di Nanni e al Mausoleo della Bela Rosin. Summer Stage (San Pietro in Vincoli): Dal 19 giugno all’11 settembre l’ex cimitero settecentesco si trasforma grazie ad A.M.A Factory in un polo multidisciplinare dedicato a teatro, musica e cinema d’avanguardia.

I tuffi in città: la guida alle Piscine Comunali

Ecco gli orari e i giorni di apertura degli impianti cittadini per la stagione estiva: