Chef e bartender si sfidano a colpi di Vermouth

Si apre a Torino una settimana fitta di appuntamenti che precedono la prima edizione del Salone del Vermouth. I principali eventi in programma.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio il Museo Nazionale del Risorgimento ospiterà la prima edizione del Salone del Vermouth, rassegna interamente dedicata al vino aromatizzato nato a in Piazza Castello nel lontano 1786.

Nei due giorni della kermesse sarà possibile avvicinare ventiquattro tra i migliori produttori di vermouth in tutte le sue espressioni: rosso, rosé, dry, extra dry e bianco. Senza tralasciare le personalizzazioni e le interpretazioni con l’utilizzo di botaniche non prettamente piemontesi.

Il Salone del Vermouth è patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino ed è ideato dal progetto in ambito mixology MT Magazine, in collaborazione con Eat Bin e To Be.

Un ruolo di rilievo avranno chef stellati e non, bartender e brand ambassador, protagonisti di otto talk destinati ad approfondire aspetti curiosi o ancora inesplorati nel campo della miscelazione.

Toccherà a Christian Mandura, una stella con il Ristorante Unforgettable e a Elena Urbani, brand ambassador di Mancino, confrontarsi sul tema del pairing in cucina con i drink.

Oppure a Gabriele Eusebi, chef del Ristorante San Tommaso 10 e a Federico Volpe, brand ambassador di Martini, raccontare come abbinare il vermouth ad un piatto.

Gabriele Eusebi – San Tommaso 10

O ancora a Franco Cavallero presentare la realtà di chi ha sempre prodotto ottimi vini e ormai da diversi anni replica con il bere miscelato. Al termine di ogni incontro è prevista una degustazione.

IL FUORI SALONE

In attesa che arrivi il weekend 24-25 febbraio Torino si appresta a vivere tutta una settimana di anteprima. Il programma del Fuori Salone è ricchissimo, al punto da rischiare di perdersi.

In particolare spiccano le cene in alcuni dei migliori ristoranti cittadini e le drink list dedicate nei cocktail bar. Vere e proprie sfide con il vermouth protagonista di piatti e abbinamenti a tavola, o di rivisitazioni di icone della miscelazione internazionale.

Vermouth Contest Special Edition

Martedì 20 febbraio alla Centrale Nuvola Lavazza si parte con un appuntamento consolidato nel mondo della mixology. Mix Contest Italy Tour è l’evento che riunisce in una sola sera i migliori cocktail bar della città.

I 13 bartender partecipanti preparano due cocktail a testa. Il pubblico può assaggiare e votare il preferito. Protagonista il vermouth, in tutte le sue possibili declinazioni.

Cocktail bar partecipanti:

OTIUM ROOFTOP con Giorgio Altobello e Saggio Deborah

CIVICO 1 con Branka Vukasinovic

SMILE TREE con Marta Bracca e Mattia Poletti

GAF con Nicolò Canali, Klodian Cikalleshi

EREDI BORGNINO con Andrea Dracos

LA RESERVE con Vittorio Rosso, Simone Francesia e Marco Marchese

PUNTO 7 con Stefano Lops

POUT POURRI con Samuele Cerri e Gabriele Brangero

INSOMNIA con Adrian Margineanu e Alessio Ventimiglia

KINE’ con Riccardo Ambrogio

D.ONE con Marco Fabbri e Lorenzo Rubino

AZOTEA con Matteo Fornaro

LA DROGHERIA con Marco di Muro e Paola Terranova

Le cene

Matteo Baronetto – Del Cambio

Undici cene per altrettanti chef abbinati ad una casa di vermouth. Undici come una squadra di calcio. Qualche chef stellato e tanti ottimi ristoranti torinesi.

Aderiscono:

Giù da Guido – Carpano

Chiodi Latini – Gran Torino

Luogo Divino – E Bon

Scatto – Martini

Magorabin – Gran Torino

Eredi Borgnino

Azotea – Carpano

Piano 35 – Mancino

Opera – Franco Cavallero Spiriti

Del Cambio – Mancino

Otium Rooftop

SALONE DEL VERMOUTH – I PRODUTTORI

1. Alpestre

2. Antica Formula

3. Azienda Vitivinicola Mauro Marengo

4. Bordiga

5. Bosca

6. Cantina Del Gega

7. Carpano

8. Cascina Tetti Battuti

9. Cucielo

10. Doragrossa

11. E Bon Vermouth

12. Franco Cavallero Spiriti

13. Gamondi

14. La Palera

15. Le Masche

16. Luigi Vico

17. Mancino Vermouth

18. Martini & Rossi

19. Mu Vermouth

20. Podere Gianni Gagliardo

21. Punt e Mes

22. Vermouth Gran Torino 1861

23. Vermouth Il Reale

24. Vini Allara di Prà