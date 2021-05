Chi è Sergio Rosso, “Torinese dell’anno 2019”

Sergio Rosso, “Torinese dell’anno 2019”

Sergio Rosso, torinese Doc, classe 1946, è un imprenditore in campo finanziario, assicurativo e nell’industria automotive.

Da sempre impegnato nel mondo del welfare no profit, la sua creatura più importante sono gli Asili Notturni Umberto I e, via via la filiera di associazioni no profit che dagli Asili Notturni si sono generate, traendone DNA e linfa vitale e che agli Asili Notturni si ispirano: il Piccolo Cosmo, via Ravenna, Pinerolo, Ivrea per citare solo quelle allocate in Piemonte.

Rosso entra in contatto con gli Asili Notturni di via Ormea nel 1983. Li ristruttura e li rilancia trasformandoli in un punto fermo per chi non ha un tetto in città, creando mense, studi dentistici, ambulatori medici e tanti altri servizi a disposizione di chi non ha nulla.

In emergenza Covid, in partnership con il Comune di Torino e la Società di Patrocinio, in soli nove giorni, gli Asili Notturni Umberto I hanno realizzato, in via Ravenna 8, un ricovero destinato ad ospitare persone da tenere in quarantena e in isolamento ma prive della disponibilità di un’unità abitativa, inviate dai Servizi Sociali del Comune di Torino: 40 posti letto con aree “zona rossa”, triage e assistenza medica.

La cerimonia Torinese dell’anno, 2020 e 2019 (l’anno scorso non si era tenuta per causa Covid) si terrà domenica 13 giugno 2021, in concomitanza con il 68° “Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico” e la sesta edizione dei “Diplomati eccellenti tecnici e professionali”, sempre conferiti dall’ente camerale.

Per la prima volta la cerimonia si svolgerà interamente in modalità online.

Scopri di più su www.to.camcom.it/torinesi-dellanno-2019-2020