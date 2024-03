Cinque sorprendenti storie di vino di ritorno da Slow Wine Fair

Conclusa a Bologna la terza edizione di Slow Wine Fair con una notevole partecipazione di produttori dal Piemonte. Gli assaggi di Zipnews, tra sorprese e novità.

Dodicimila ingressi, più 25% rispetto al 2023. Questi i primi numeri di Slow Wine Fair, la fiera che Slow Food ha condotto per il terzo anno consecutivo a Bologna.

L’incontro internazionale della Slow Wine Coalition ha riunito un migliaio di cantine in arrivo da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane. Nutrita la presenza dei piemontesi, scesi in Emilia con 139 realtà rappresentative di tutte le principali zone vitivinicole.

«Volevamo far discutere, ragionare e riflettere sull’importanza della fertilità del suolo nel contrasto alla crisi climatica e nella produzione di un vino buono, espressione del terroir – sottolinea Giancarlo Gariglio, coordinatore della Slow Wine Coalition e curatore della guida Slow Wine -. Produttori, consumatori e professionisti che hanno riempito gli stand hanno colto l’importanza del messaggio per un’agricoltura sostenibile, amica della salute e dell’ambiente».

Gariglio pensa già alla prossima edizione, programmata ancora a Bologna dal 23 al 25 febbraio 2025. «Vogliamo allargare gli orizzonti della manifestazione con nuovi spunti: in questi giorni abbiamo maturato il tema della prossima edizione, analizzando l’intera filiera del vino oltre l’aspetto agricolo e coinvolgendo tutte le professionalità che interagiscono con il mondo vitivinicolo».

Anche Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, fa il punto della situazione. «Il 50% delle aziende vitivinicole presenti a Slow Wine Fair sono certificate biologiche e biodinamiche o in conversione e questo dimostra che sostenibilità ambientale, economica e sociale sono compatibili. Quello è il nostro modello di riferimento. Il loro lavoro è a beneficio degli ecosistemi e dei cittadini, con la prospettiva di conservare la biodiversità e la fertilità del suolo per il futuro di tutti noi e delle prossime generazioni».

Magazzino 52

Durante Slow Wine Fair sono stati consegnati i riconoscimenti del Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow. Enoteca Sardo di Bra (CN) si aggiudica quello per il rapporto qualità prezzo; Magazzino 52 a Torino è premiato per la sua selezione di Champagne; Ristorante il Centro di Priocca (CN) vince per la miglior selezione di vini romagnoli.

CINQUE BELLE STORIE DI VINO

Oltre 5.000 le etichette in degustazione nei tre giorni a Bologna.

Volendo darmi una regola ho pensato di assaggiare poco Piemonte per lasciare spazio alle altre regioni d’Italia e a qualche proposta dall’estero.

Ho saltato le tante proposte che avevo già provato a Grandi Langhe, lo stesso ho fatto per i vini che potrò assaggiare nell’immediato futuro. Penso, tra gli altri, a eventi come Salone del Vino di Torino, La Prima dell’Alta Langa, Grignolino il nobile ribelle, Derthona 2.0, Taste Alto Piemonte.

Quelle che seguono sono cinque realtà che meritano la prova.

Azienda Agricola Possa – Sciacchetrà

Liguria, quel lembo della provincia di La Spezia conosciuto come le Cinque Terre. Un esempio di paesaggio verticale, a picco sul mare.

A Samuele Heydi Bonanini piace dire che qui si ragiona in metri quadrati e non in ettari. Ci si muove in una realtà difficile, fatta di un mix di micro-particelle di terreno che talvolta non hanno padrone. Tra acquisti, comodati e conduzioni ha costruito un’azienda di circa 55000 mq.

Terrazzamenti, lavoro manuale, qualche monorotaia. Chimica, no grazie.

Il suo Sciacchetrà mi piace da sempre. Ancor più mi piace scoprire che ce ne sono differenti versioni.

Il Cinque Terre Sciacchetrà 2018 fa 28 giorni di macerazione sulle bucce e riposa un anno in caratelli di pero e ciliegio. È sapido, con una lieve ed elegante vena ossidativa che lo nobilita e lo rende di grande personalità.

La versione Underwater 2021 giace per otto mesi a 85 metri sotto il livello del mare, con una pressione che ne accelera la maturazione. È opulento nel suo corredo di albicocca disidratata e frutta secca.

Lo Sciacchetrà del Migrante fa parte di un progetto di solidarietà intitolato Scuola del Migrante, che prevede la trasformazione di un’area abbandonata dapprima in un campo scuola per migranti che aspirano ad integrarsi nel mondo agricolo, poi in un vigneto. Le vendite rifinanziano formazione e professionalizzazione di altri ragazzi da inserire in aziende agricole del territorio.

Dovrò fargli visita per assaggiare anche lo Sciacchetrà in anfora e sentire le differenze con gli altri.

Blazic – Zegla

La Zegla è probabilmente l’area più vocata di Cormòns, in provincia di Gorizia. Qui i vini del Collio si avvalgono della ponca, una marna arenaria capace di trasmettere acidità e mineralità senza pari.

Tre produttori vicini di casa (Edi Keber, Renato Keber e Blazic) hanno dato vita ad un progetto per valorizzare al massimo le uve tocai (pardon, friulano) della collina.

Il protocollo prevede un’etichetta comune che riporta soltanto il nome Zegla; indicazione della cantina unicamente sul retro della bottiglia; utilizzo di friulano della Zegla in purezza; tre soli giorni di macerazione sulle bucce; fermentazione con lieviti autoctoni; affinamento di 2-3 anni in legno; uscita in commercio a cinque anni dalla vendemmia, dopo accurato riposo nel vetro.

La Zegla 2018 di Blazic è un Collio Friulano Riserva che sta tre anni sui lieviti: uno in cemento, due in botti grandi di diverso tipo.

Parte da una surmaturazione delle uve ed arriva al palato con potenza ed equilibrio notevoli.

Un grandissimo vino sotto i trenta euro in vendita diretta.

Diego e Damiano Barale – Barbera d’Alba e Barolo

Damiano Barale

Due fratelli, entrambi enotecnici, continuano una tradizione familiare a Barolo.

L’azienda sorge alle Aie Sottane, una delle più antiche case di Barolo oggi restaurata. La loro prima etichetta, un Langhe Nebbiolo, risale a una dozzina di anni fa.

Hanno vigneti in Cannubi, Monrobiolo di Bussia e Castellero a Barolo; in San Giovanni nel comune di Monforte d’Alba.

La Barbera d’Alba Superiore 2021 fermenta in acciaio per 2-3 settimane, poi affina in tonneaux di rovere francese da 500 litri per quindici mesi.

È di un bel rosso rubino, fresca nel suo fruttato pulito di ciliegia. La falce e la coccinella in etichetta raccontano qualcosa di contadino, senza bisogno di parole.

Il Barolo 2019 ha facilità di beva, freschezza, giusto tannino e quel fantastico colore granata che contraddistingue la passione che Damiano ha per il suo ed il mio Toro.

Kerpen – Mosel Riesling

In Germania la famiglia Kerpen produce Riesling praticamente da sempre.

I vigneti occupano alcune zone di grande pregio della Mosella, esposti a sud su terreni rocciosi e con pendenze elevatissime che costringono al lavoro manuale.

Molte viti sono ancora a piede franco e le rese sono basse.

Il Kerpen Riesling Classic Handpicked 2022 ha profilo olfattivo fruttato, bocca ricca e fresca. Acidità e grassezza giocano una partita in perfetta parità.

Il Mosel Riesling Spatlese Wehlener Sonnenuhr 2022 oggi è rotondo e morbido, in attesa di sviluppare i sentori di idrocarburo che lo caratterizzano.

Il Mosel Riesling Wehlener Sonnenuhr Grosses Gewächs 2022 è secco, elegante e fresco.

Il Mosel Riesling Auslese Graacher Domprobst 2003 è chiuso e fumoso al naso, ma in bocca sprigiona dolcezza e finezza in abbondanza.

Chiusura con oltre 40 anni di storia nell’ Auslese Wehlener Sonnenuhr 1983 .

Solo applausi, da estendere a tutto lo staff del Teatro del Vino.

Vincent Paris – Cornas

Siamo in Francia, in quella parte della valle del Rodano stretta tra il fiume e le prime asperità del Massiccio Centrale. Pendenze impressionanti, granito, pietrisco e ghiaie caratterizzano la zona.

Dal 2007 Vincent Paris è proprietario di una parcella de La Geynale, vigna storica con vecchi ceppi tra gli 80 e i 100 anni di età. L’ha acquistata dallo zio, Robert Michel, tra i primi ad aver valorizzato il terroir di Cornas e aver tutelato le tradizioni del territorio.

Il Cornas La Geynale 2021 è un Syrah finemente fruttato e speziato, di grande complessità olfattiva. Ha struttura ed eleganza da vendere.

Fa una settimana di macerazione a freddo, fermentazione spontanea con lieviti indigeni, affinamento di un anno in botti di rovere usate.

È importato da Ceretto Terroirs.

Fabrizio Bellone