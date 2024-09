Cinque suggerimenti, uno per ogni giorno di Terra Madre Salone del Gusto

Non vuole essere un vademecum per girare la Fiera, piuttosto un invito a conoscere qualcosa di nuovo. Ricordandosi che Terra Madre è anche OFF.

Comincia oggi la 15^ edizione della grande rassegna di Slow Food al Parco Dora di Torino.

Come sempre Terra Madre Salone del Gusto sarà un grande evento che richiederà un po’ di tempo per orientarsi.

Le iniziative e le proposte sono numerosissime e il consiglio è quello di affidarsi agli info point e ai numerosi volontari che seguono il progetto.

Se, però, avete imparato a fidarvi dei consigli di Zipnews…non ve li faremo mancare neppure in questa circostanza.

Quelli che trovate qui sotto sono cinque piccoli suggerimenti per godere qualche sfumatura di Terra Madre Salone del Gusto 2024.

Cinque nostri consigli, uno per giorno da giovedì 26 a lunedì 30 settembre.

I FORMAGGI DI LoST EU

Giovedì 26 settembre

Un progetto di Associazione Alte Terre Dop raccoglie otto formaggi di cinque regioni. Sostenuto dall’Unione Europea va alla ricerca di eccellenze che affondano le proprie radici nella tradizione e nel territorio di provenienza.

Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Trentino sono le cinque regioni italiane unite dal progetto LoST EU. L’acronimo sta per Looking for the Sustainability of Taste in Europe.

L’Associazione lavora per la valorizzazione delle eccellenze casearie italiane e, attraverso il programma sostenuto dall’Unione Europea, mira a costruire un piano di comunicazione e di eventi per la sostenibilità e la promozione delle piccole denominazioni.

Protagonisti del progetto sono otto consorzi di tutela che rappresentano formaggi di grande qualità: Murazzano, Roccaverano, Ossolano, Puzzone di Moena, Strachitunt, Vastedda della Valle del Belice, Pecorino Siciliano e Provolone del Monaco.

I formaggi di LoST parlano di radici, famiglie e comunità perdute. Riaffermano un’etica agricola che abbraccia la speranza di un cambiamento futuro. Vogliono stimolare le persone a riflettere, a porsi domande, a viaggiare alla scoperta di nuove pratiche e valori.

Giovedì 26 settembre alle ore 17 nell’area convegni adiacente lo stand della Regione Piemonte (Spazio Piemonte, Stand F31). Degustazione gratuita fino a esaurimento posti.

FOOD IS MEDICINE

Venerdì 27 settembre

Un bed and breakfast nella campagna di Rivoli ospita Sean Sherman, chef noto per l’impegno nella rivitalizzazione della cucina nativa americana.

Conosciuto come The Sioux Chef, Sherman è esperto di ingredienti indigeni tradizionali di Turtle Island e propone i sapori precedenti all’invasione europea del Nordamerica.

Linda Black Elk, etnobotanica conoscitrice delle piante indigene e Alexis Nelson, raccoglitrice di ingredienti selvatici, collaborano con Sean per una cena dal menu che unisce i sapori del Nordamerica con l’abbondanza della campagna italiana.

Per chi vuole provare un’esperienza culinaria davvero innovativa.

Venerdì 27 settembre alle ore 20 a Villa La Maggiorana, in strada Cuneo 5 a Rivoli (To). Costo € 75.

EVENTI E CUCINE DI STRADA

Sabato 28 settembre

Lo scorso anno sono stato molto severo nella recensione delle cucine di strada. Nell’edizione 2024 sette eccellenze torinesi collaborano nell’area Cucine di Strada per farsi portavoce di un’idea di gastronomia che unisce tradizione e innovazione, sostenibilità e piacere.

Sono coinvolti Albergo Ristorante San Giors, Antica Pasticceria Pan Belmonte, Bricks To Go Bakery, Brace Pura, QR – Quadrilatero Romano, Luca Scarcella, Alessandro Spoto.

Suddivisi su quattro stand propongono tematiche differenti: la tradizione piemontese, la panificazione di qualità, lo street food e il Wagyu italiano.

A queste realtà si aggiunge Fuzion Food, presente nello spazio Eventi.

Domenico Volgare, chef patron di Fuzion Food e cuoco dell’Alleanza Slow Food in Piemonte, partecipa al talk Naturalmente pizza, sul tema del rapporto tra il prodotto più popolare e diffuso al mondo e la responsabilità verso l’ambiente.

Sabato 28 settembre alle ore 12 allo Stand Slow Food. Le sette cucine di strada sono presenti tutti i giorni nell’apposito spazio.

VIAGGIO DEL GUSTO IN SARDEGNA

Domenica 29 settembre

Prodotti dei Presìdi Slow Food e dell’Arca del Gusto protagonisti dell’evento speciale dedicato alla Sardegna dal Fuori Tempo di Chieri.

L’evento fa parte di Terra Madre Off e anticipa il nuovo progetto del Fuori Tempo, i Pranzi Slow della domenica. Dal mese di ottobre ogni settimana sarà dedicata ad una regione, alla scoperta del patrimonio enogastronomico italiano.

Il menu è a cura di Roberto Martinez: piccola panada della tradizione di Oschiri ripiena di verdure di stagione; fregola risottata con zucca, ricotta mustia, finocchietto selvatico e bottarga di muggine di Cabras; maialino di razza suina sarda fondente, millefoglie di patata e Fiore Sardo, mirto; sebada a modo mio con miele di cardo, mandorle e scorza di arancia.

I lievitati sono di Davide Di Bilio: pa punyat (tipico di Alghero, con semola di grano duro karalis e lievito madre) e pane coccoi (pane decorato di tradizione sarda, preparato come buon augurio per i matrimoni)

In abbinamento due vini della Cantina Quartomoro: Vermentino di Sardegna Un Anno Dopo e Isola dei Nuraghi Cagnulari CGN Memorie di Vite.

Nel corso del pranzo si svolgerà un talk con i racconti di Luca Martinelli (Altreconomia) e Giorgio Pugnetti (Monsu Barachin).

Domenica 29 settembre alle ore 13 al Fuori Tempo in via Principe Amedeo 30 a Chieri (To). Costo € 45.

LABORATORIO DEL GUSTO

Lunedì 30 settembre

La tinca di Ceresole interpretata in quattro variazioni da Giacomo Mosso e Davide Palluda.

Parente di carpa, barbo, cavedano e arborella, la tinca dalla gobba dorata è allevata negli stagni del Pianalto di Poirino.

La tinca di Ceresole, ultimo lembo del Roero, è Presidio Slow Food. Giacomo Mosso della Cascina Italia e Davide Palluda, stella Michelin all’Enoteca di Canale, propongono quattro variazioni di tinca, due tradizionali e due creative.

In abbinamento i vini del Roero delle cantine: Matteo Correggia, Ca’ Rossa e Malvirà.

Lunedì 30 settembre alle ore 13 nella sala dei Laboratori del Gusto. Costo € 40.

Fabrizio Bellone